Londra'da Türk mahallesindeki amatör maçta hakeme saldırı

Londra polisi, Kuzey Londra'da Türk Toplumu Futbol Federasyonu'nca düzenlenen amatör futbol turnuvasının final maçında hakeme yönelik saldırı üzerine soruşturma başlattı.

Olayın Pazar günü Dumlupınar Yeni Malatyaspor ile GS FC arasında oynanan maçın sonlarında meydana geldiği bildirildi.

Turnuvayı düzenleyen federasyon, "şoke edici" ve "iğrenç" diyle nitelediği saldırıyı şiddetle kınadığını açıklarken, 20'li yaşlarındaki hakemin olayda hafif yaralandığı belirtildi.

Hakemlere yönelik saldırılara karşı kampanya düzenleyen yardım kuruluşu Ref Support, olayı 'Britanya topraklarında hakemleri hedef alan en kötü saldırı' olarak niteledi.

Olayla ilgili amatör video kaydında hakemin kovalayan kişilerin kendisini daha sonra yere düşürüp tekmeledikleri görülüyor.

White Hart Lane semtindeki New River Spor Merkezi'nde oynanan maçı Dumlupınar Yeni Malatyaspor 2-1 kazandı.

Londra'da Türkçe yayın yapan Londra Gazete, maçın sonlarında GS FC'nin penaltı iddiasıyla hakeme aşırı itirazlar üzerine gösterilen kırmızı kartların ardından olayların başladığını duyurdu.