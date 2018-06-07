Dünya Kupası'nı kim kazanır?

  • 7 Haziran 2018

Rusya 2018 Dünya Kupası'nın galibini tahmin edebilir misiniz? Gruplardan hangi takımlar çıkacak? BBC'nin interaktif oyunuyla tahminlerinizi yapın ve arkadaşlarınızla paylaşın.

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