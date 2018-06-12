Real Madrid'in yeni teknik direktörü Julen Lopetegui
Real Madrid, Zinedine Zidane'dan boşalan teknik direktörlük görevine Julen Lopetegui'yi getirdi.
Halen İspanya milli takımını çalıştıran Julen Lopetegui, Dünya Kupası'ndan sonra Real Madrid'in başına geçecek.
51 yaşındaki Lopetegui, Real Madrid ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Lopetegui, İspanya milli takımından önce iki sezon Porto'yu çalıştırmış ancak Portekiz takımında kupa kazanamamıştı.
İspanyol teknik adam 1988-1991 yılları arasında Real Madrid'in kalesini korumuş, 2008-2009 sezonunda da Real Madrid B takımının teknik direktörlüğünü yapmıştı.
Real Madrid geçtiğimiz sezon La Liga'yı ise 3. sırada tamamlamış, şampiyon Barcelona'nın 17 puan gerisinde kalmıştı.
Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Cuma günü Portekiz ile karşılaşacak İspanya ise Lopetegui son 20 maçında mağlubiyet yüzü görmedi.
Zidane 'Farklı bir ses ihtiyaç var' demişti
Real Madrid'i üst üste 3 yıl Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapan Zinedine Zidane sürpriz bir kararla istifa etmişti.
Zidane istifa kararını açıklarken "Kulübün farklı bir sese ihtiyacı var" demişti.
Real Madrid'in yeni sezon öncesi alması gereken kararların başında ise Christiano Ronaldo ve Gareth Bale'in takımda kalıp kalmayacakları geliyor.
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