Penaltılarda İspanya'yı yenen Rusya çeyrek finale yükseldi

Telif hakkı Getty Images Image caption Denis Cheryshev, Rusya'nın 4'üncü penaltısını kutlarken

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turu karşılaşmasında Rusya, penaltılar sonucunda İspanya'yı 5-4 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. İspanya ise turnuvaya veda etti.

Rusya milli takımının kalecisi Igor Akinfeev iki penaltı kurtararak, gecenin yıldızı oldu.

Rusya'nın çeyrek finaldeki rakibi, Hırvatistan - Danimarka karşılaşmasının galibi olacak.

Başkent Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle tamamlanınca uzatmalara gitti.

15'er dakikalık iki uzatma devresinde de 1-1'lik eşitlik bozulmadı. Bunun üzerine penaltı atışlarına geçildi.

İspanya'nın ilk penaltı atışında topun başına geçen Andres Iniesta, takımını 2-1 öne geçirdi.

Rusya'nın ilk penaltı atışında topun başına geçen Fedor Smolov da eşitlik sağladı.

İspanya'nın ikinci penaltı atışında topun başına Gerard Pique geçti. Pique'nin vuruşu ağlara gitti, skor 3-2 oldu.

Rusya'nın ikinci penaltı atışında topun başına Sergey İgnaşeviç geçti. İgnaşeviç de topu filelerle buluşturdu. Maçta 3-3 eşitlik sağlandı.

İspanya'nın üçüncü penaltı atışında topun başına gelen Koke'nin vuruşunda Rus milli takımının kalecisi Igor Akinfeev topu çeldi ve gole izin vermedi.

Rusya'nın üçüncü penaltı atışında topun başına geçen Aleksandr Golovin, topu ağlarla gönderdi ve Rusya'yı öne geçirdi. Skor 3-4 oldu.

İspanya'nın dördüncü penaltısında Sergio Ramos, topu ağlarla buluşturdu. Skor 4-4 oldu.

Rusya'nın dördüncü penaltı atışında Denis Cheryshev'in vuruşu ağlara gitti. Rusya yine öne geçti.

İspanya'nın beşinci penaltısında topun başına geçen Iago Aspas, penaltıyı kaçırdı.

Böylece Rusya karşılaşmayı, penaltılar sonucunda 5-4 kazandı.

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