Brezilya'nın çeyrek finaldeki rakibi Belçika oldu

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2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turu karşılaşmasında Belçika, Japonya'yı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Japonya ise turnuvaya veda etti.

Belçika'nın çeyrek finaldeki rakibi Brezilya olacak.

Galatasaraylı futbolcu Yuto Nagatomo karşılaşmaya Japonya formasıyla ilk 11'de başlarken, 90 dakika sahada kaldı.

48'inci dakikada topla buluşan Japon milli futbolcu Gaku Shibasaki orta saha çizgisi üzerinden derinlemesine bir ara pası attı ve defans arkasına koşan Genki Haraguchi ile topu buluşturdu.

Haraguchi'nin sol ayağıyla yaptığı vuruş ağlara gitti. Skor 0-1 oldu.

52'nci dakikada ceza sahasına şişirilen topu uzaklaştırmaya çalışan Belçikalı Vincent Kompany'nin kafası sonrası Japon futbolcu Shinji Kagawa önünde kalan topu arkasındaki Takashi Inui'ye bıraktı. Inui'nin kaleyi karşıdan gören bir noktadan sağ ayağıyla yaptığı plase vuruş ağlarla buluştu. Japonya'nın hanesine bir gol daha yazıldı.

69'uncu dakikada kendi ceza sahasından topu uzaklaştırmaya çalışan Japon savunmasının havaya diktiği topta Belçika takımından Jan Vertonghen yaptığı kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. Skor 1-2 oldu.

74'üncü dakikada Belçikalı milli futbolcu Eden Hazard'ın sol ayağıyla ceza sahası içine yaptığı ortaya yükselen Marouane Fellaini'nin yaptığı kafa vuruşu kalecinin solundan ağlarlarla buluştu. Skor eşitlendi.

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90+4'üncü dakikada Belçikalı kaleci Thibaut Courtois'nın elle başlattığı oyunda kontra atağa çıkan Belçika'da sağ kanatta topla buluşan Thomas Meunier, topu ceza sahası içerisine yolladı. Romelu Lukaku topun üzerinden atlarken, top Nacer Chadli'nin önünde kaldı. Chadli'nin vuruşunda top ağlara gitti, Belçika öne geçti.

Karşılaşma Belçika'nın 3-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.