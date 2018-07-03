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İkinci turda Belçika'ya son saniye golüyle yenilerek Dünya Kupası'ndan elenen Japonya, Rusya'ya veda ederken "zerafetiyle" de turnuvada iz bıraktı. Samuraylar 3-2 yenildikleri karşılaşma sonrası soyunma odalarını tertemiz ve Rusça "Teşekkürler" notu bırakarak terk etti.

Soyunma odasının ortasındaki masa üzerine Kiril alfabesinde bırakılan, Спасиьа (Spasiba) "Teşekkürler" notu da bu turnuvaya iz bırakanlarlar arasına girdi.

Japon oyuncuların soyunma odasındaki durumu ile ilgili konuşan takımın teknik direktörü Akira Nishino, "yıkılmış" durumdaki futbolcularına "duş almalarını söylediğini" aktardı.

Nishino, yenilen son gol sonrası kendisini suçladığını ve maçın sonlarındaki taktiğini sorguladığını da söyledi

Son 20 dakikasına 2-0 önde girdikleri maç sonunda peş peşe gelen gollerle elenen Japonya'da oyuncular ve taraftarlar büyük bir üzüntü yaşadı.

Japon taraftarların bazılarının da stadyumda oturdukları bölümleri temizlerken ağladığı görüldü.

Foto muhabirleri Rusya'da düzenlenen turnuvanın bu en dramatik görüntülerinden birini ölümsüzleştirdi.

Üçüncü kez çeyrek finalin eşiğinden döndü

Japonya, Dünya Kupası'nda üçüncü kez çeyrek finalin eşiğinden dönmüş oldu.

Samuraylar, 2002 yılında Güney Kore'nin ile birlikte düzenledikleri Dünya Kupası'nda Türkiye'ye 1-0 yenilerek ikinci turda turnuvaya veda etmişti.

Japonya, 2010'da Güney Afrika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda ise aynı turda Paraguay'a penaltılarla elenmişti.