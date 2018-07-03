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Brezilya, Meksika'yı 2-0 yenerek Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıktı. Ancak maçın ardından sosyal medyada Brezilya'nın galibiyeti değil, yıldız oyuncu Neymar'ın sahadaki sakatlık numaraları konuşuldu.

Meksika Teknik Direktörü Juan Carlos Osori, maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında Neymar'a tepki göstererek "Futbolu adam gibi oynamak gerek. Bu sporda mücadele var. Futbolda bu kadar şaklabanlığın yeri yok. Futbol adına utanç verici bir durum. Bir oyuncu yüzünde onca zaman harcandı" dedi.

Maçın ikinci yarısında Neymar top kapma mücadelsi sonucu yerde kalmış, hakem Brezilya lehine faul düdüğünü çalmıştı.

Oyunun durduğu anda Meksikalı Miguel Layun, Neymar'ın ayakları arasındaki topu almaya çalışınca Brezilya'nın yıldızı yerde kıvranmaya başlamıştı.

İngiltere'de yayın yapan spor radyo kanalı Talk Sport, Meksikalı taraftarların Neymar taklitlerini derledi:

175 bin takipçili "Football Away Days" hesabından ise "Neymar köpek olsaydı…" denerek bu video paylaşıldı:

Meksikalı Carlos Marquez ise "Maçta Neymar'ın kritik pozisyonları" mesajıyla bir video paylaştı:

Sıkça paylaşılan bir diğer fotoğraf ise Neymar'ın takım fotoğrafındaki fotomontajlı haliydi:

Meksikalı taraftarların göndermeleri arasında ünlü Meksika pembe dizileri de vardı: