Dünya Kupası 2018: Son çeyrek finalistler İngiltere ve İsveç

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2018 FIFA Dünya Kupası'nda Kolombiya'yı penaltılarla 4-3 yenen İngiltere çeyrek finale kalan son takım oldu.

İngiltere'nin çeyrek finaldeki rakibi İsviçre'yi 1-0 yenen İsveç. İki takım 7 Temmuz Cumartesi günü Samara Arena'da karşı karşıya gelecek.

Günün ilk maçı Saint Petersburg'da İsveç-İsviçre arasında oynandı.

İlk yarısı 0-0 sona eren maçta İsveç'in tek golü, 66'ncı dakikada Emil Forsberg'ın şutuyla geldi.

Maçın son dakikalarında İsviçre takımından Michael Lang kırmızı kartla oyun dışı kaldı. İsveç için önce çalınan penaltı daha sonra video hakemi uygulamasıyla serbest vuruş olarak değiştirildi.

İsveç, Almanya ve Meksika'nın bulunduğu gruptan lider çıkmıştı.

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Günün ikinci maçı ise İngiltere ile Kolombiya arasında Moskova'nın Otkrytie Stadı'nda oynandı.

İlk yarı golsüz sona erdi.

Maçın ilk golü 57'nci dakikada İngiltere'den geldi.

Kolombiya savunmasının müdahalesiyle yerde kalan Harry Kane verilen penaltı kararıyla topun başına gitti ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Harry Kane böylece Dünya Kupası'ndaki 6'ncı golünü atmış oldu.

İngiltere adını çeyrek finale yazdırmaya çok yakınken Kolombiya, 90+3'te skoru eşitledi.

İngiltere'yi kalecisi Pickford kurtardı

Kolombiya'dan Yerry Mina'nın kornerden gelen topu kafa vuruşuyla İngiltere ağlarına göndererek ülkesini Dünya Kupası'nda tutma şansını uzattı.

Uzatmalarda taraflar eşitliği bozamayınca penaltı atışlarına geçildi.

Penaltılarda aslında Avrupa ve Dünya Kupaları sicili parlak olmayan İngiltere bu kez sahadan zaferle ayrıldı.

İngiltere adına penaltı atışlarını kullanan Harry Kane, Marcus Rashford, Kieran Trippier ve Eric Dier başarılı olurken, Jordan Henderson'ın vuruşunu kaleci Ospina kurtardı.

Kolombiya'da ise Radamel Falcao, Juan Cuadrado ve Luis Muriel vuruşlarında başarı sağladı. Mateus Uribe'nin direkten döndü, Carlos Bacca'nın vuruşunu ise İngiltere kalecisi Jordan Pickford kurtardı. Kolombiya Dünya Kupası'ndan elendi.

İngiltere, grubunu Belçika'nın ardından ikinci tamamlamıştı.

Çeyrek final maçları 6 Temmuz'da Uruguay ile Fransa ve Brezilya ile Belçika arasında, 7 Temmuz'da da İsveç ile İngiltere ve Rusya ile Hırvatistan arasında oynanacak.