İtalya basını: Ronaldo 340 milyon euroluk anlaşmayla Juventus'a gelebilir

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İtalyan takımı Juventus'un, Real Madrid'in Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'yu 340 milyon euroya varan bir anlaşmayla transfer edilebileceği belirtiliyor.

İtalyan gazetelerinin bugün baş sayfalardan verdiği haberlere göre Juventus, Ronaldo'yu 100 milyon euro bonservis ve sezonluk 30 milyon euro net (60 milyon euro brüt) maaşla 4 sezon için transfer etmeyi planlıyor.

Henüz bir anlaşmadan söz etmek için erken olsa da, bahis sitelerinde de Ronaldo'nun Juventus'a geçme ihtimali güç kazanmaya başladı.

İtalyan basınına göre, Ronaldo ile Real Madrid Başkanı Florentino Perez arasında anlaşmazlık yaşanması nedeniyle Portekizli oyuncu yeni bir takıma geçmeyi tercih ediyor.

Real Madrid'in de Brezilyalı oyuncu Neymar'ı almayı planladığı iddia ediliyor.

Tuttosport gazetesi, "Ronaldo Juventus'a bir adım mesafede" diye yazdı. La Repubblica ve La Stampa'nın da aralarında yer aldığı gazeteler de Ronaldo transferi iddialarına baş sayfadan yer verdi.

Telif hakkı Getty Images Image caption Geçen Nisan'da oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Juve taraftarı, Ronaldo'yu rövaşata golü sonrası ayakta alkışlamıştı.

'Torino'da ev bakıyor'

İspanyol ve Portekiz basınında da Ronaldo'nun Juventus'a transferi ciddi bir ihtimal olarak değerlendiriliyor. İspanyol internet sitesi Marca, Ronaldo'nun Torino'da ev bakmaya başladığını yazdı. Portekiz'de yayımlanan spor gazetesi A Bola da Ronaldo'nun Juventus'a sıcak baktığını iddia etti.

Geçen Nisan'da oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Juve taraftarı Ronaldo'yu rövaşata golü sonrası ayakta alkışlamış, o da saygıyla eğilmişti. Ronaldo maçtan sonra da, Juventus'u ve taraftarlarını övmüş ve İtalyanca "grazie" diyerek teşekkür etmişti.

İtalyan La Repubblica gazetesi de, Ronaldo'nun Juventus'a transferiyle ilgili haberinde bu olaya atıfta bulunarak "Kadere inanan taraftarlar arasında, Torino'daki o gol sonrası gelen alkışların bu transferin habercisi olduğunu düşünenler var" dedi.

Olası bir transferle ilgili henüz somut bir gelişme yaşanmasa da bu söylentiler üzerine Torino'nun Belediye Başkanı Chiara Appendino da bir açıklama yaptı. Appendino, transfer iddialarını "merakla takip ettiğini" söyledi ve "Ronaldo'nun buraya gelmesi müthiş olur, kentimizin ve bölgemizin imajı açısından da çok olumlu olur" dedi.