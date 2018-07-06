Brezilya’yı 2-1 yenen Belçika Dünya Kupası’nda yarı finalde
FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Belçika, turnuvanın favorilerinden Brezilya'yı 2-1 yenerek yarı finale çıktı.
Maç Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da oynandı.
Brezilya maça Alisson, Fagner, Thiago Silva, Miranda, Marcelo, Fernandinho, Paulinho, Willian, Coutinho, Neymar, Gabriel Jesus ilk 11'yle çıktı.
Belçika ise Courtois, Alderweireld, Kompany, Vertonghen, Meunier, Fellaini, Witsel, Chadli, De Bruyne, Hazard, Lukaku ilk 11'iyle sahadaydı.
13. dakikada Belçika'nın kullandığı kornerde top ceza sahası içinde Brezilyalı Fernandinho'ya çarparak gol oldu.
Belçika'nın 2. golü 31. dakikada De Bruyne'nin ceza sahasının dışından çektiği şutla geldi.
55. dakikada Belçikalı Kompany'nin müdahalesiyle yerde kalan Jesus penaltı bekledi ancak hakem devam kararı verdi.
Brezilya'nın tek golünü ise 75. dakikada Coutinho'nun ortasını kafa vuruşuyla gole çeviren Renato Augusto kaydetti.
Brezilya'nın yıldızı Neymar'ın 93. dakikadaki şutu ise Belçika'nın kalecisi Courtois'a takıldı.
Maç 2-1 Belçika'nın galibiyetiyle sona erdi.
Belçika, yarı finalde Fransa ile karşı karşıya gelecek. Maç Salı günü St. Petersburg'da oynanacak.
Brezilya'nın elenmesiyle Dünya Kupası'nda Avrupa takımları dışında takım kalmadı.
Turnuva yarın 17.00'de oynanacak İsveç- İngiltere, 21.00'de oynanacak Rusya-Hırvatistan çeyrek final maçları ile devam edecek.
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