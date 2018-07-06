Dünya Kupası'nda ilk yarı finalist Fransa

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Fransa, Uruguay'ı Varane ve Griezmann'ın golleriyle 2-0 yenerek Dünya Kupası'nda yarı finale kalan ilk takım oldu. Rakibi TSİ 21:00'de başlayacak Brezilya-Belçika maçının galibi olacak.

Niznhy Novgorod kentinde oynanan maçta ilk çeyrek final maçında, Antoine Griezmann'ın kullandığı serbest vuruşu kafayla gole çeviren Raphael Varane, 40. dakikada Fransa'yı 1-0 öne geçirdi.

Sakatlığı yüzünden golcü oyuncusu Edinson Cavani olmadan sahaya çıkan Uruguay, Martin Cacares'in kafa vuruşuyla gole yaklaştı ancak Fransız kaleci LLoris muhteşem bir kurtarışla topu çıkarttı. Diego Godin ise dönen topu gole çeviremedi.

İkinci yarı, Fransa'nın üstün oyunuyla başlarken, Griezmann'ın 61. dakikada yaklaşık 20 metreden yaptığı vuruşu, Fernando Muslera elinden kaçırdı ve top kaleye yönelince skor 2-0 oldu.

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1998'deki Dünya Kupası şampiyonluğunu tekrarlamak isteyen Fransa, yarı finalde Brezilya-Belçika maçının galibiyle Salı günü St. Petersburg'da karşı karşıya gelecek.