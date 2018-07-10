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Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, İtalya Birinci Ligi Serie A'da son 7 sezonun şampiyonu Juventus'a transfer oldu. 33 yaşındaki Ronaldo, Juventus ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Juventus, Real Madrid'e 100 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Ronaldo transfer sonrası Real Madrid taraftarlarına teşekkür etti.

Portekizli yıldız, "Real Madrid forması altında hayatının muhtemelen en mutlu yıllarını geçirdiğini" belirtti.

Ronaldo, "Hayatımda yeni bir sayfa açma vaktim gelmişti. Bu nedenle kulüpten transferimi kabul etmesini istedim" dedi.

Juventus'un Portekizli yıldıza yılda net 30 milyon Euro ödeyeceği bildiriliyor.

Real Madrid formasıyla 451 gol attı

Ronaldo, 2009'da Manchester United'dan 80 milyon sterline transfer olduğu Real Madrid formasıyla 451 kez fileleri havalandırmış ve 4 kez Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmıştı.

Juventus'un daha önce en pahalı transferi ise 90 milyon Euro'ya Napoli'den transfer ettiği Gonzalo Higuain'di.

Real Madrid'in ise yeni teknik direktörü Julen Lopetegui yönetinde kadrosunda değişikliklere gideceği ve Paris St-Germain'in 26 yaşındaki Brezilyalı yıldızı Neymar'ı transfer etmeye çalışacağı belirtiliyor.