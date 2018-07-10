Dünya Kupası 2018: Fransa, Belçika'yı 1-0 yenerek finale çıktı

Telif hakkı Getty Images Image caption Paul Pogba, Adil Rami ve Samuel Umtiti

2018 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Fransa, Belçika'yı 1-0 yenerek finale çıkan ilk takım oldu.

Fransa'nın 15 Temmuz'da oynanacak final maçında rakibinin hangi takım olacağı Çarşamba günü oynanacak Hırvatistan-İngiltere maçının sonucuna bağlı olacak.

Fransa'ya yenilen Belçika da 14 Temmuz'da 3'üncülük / 4'üncülük maçını, Hırvatistan-İngiltere maçının kaybedeniyle oynayacak.

Rusya'da St. Petersburg Arena'da oynanan Fransa-Belçika maçının ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Fransa'yı finale çıkaran gol de 51'inci dakikada Fransız futbolcu Samuel Umtiti'den geldi.

Umtiti, Olivier Giroud'nun kaçırdığı fırsatın ardından Fransa'nın korner kazanmasıyla golü buldu.

Umtiti, Antoine Griezmann'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunu sağ kanattan yükselerek kafa vuruşuyla gole çevirdi.

Fransa bu golle, 2006'dan sonra ilk kez finale yükselmiş oldu.