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Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda yarı final mücadelesinde İngiltere'yi 2-1 yenen Hırvatistan finale yükseldi.

Hırvatistan, finalde Fransa ile karşılaşacak. Pazar günü Moskova'da oynanacak olan maç TSİ 18:00'de başlayacak.

İngiltere, İtalya'da 1990 yılında düzenlenen turnuvadan bu yana ilk kez yarı finale çıkmayı başardı. İngiltere elenmesiyle birlikte 52 yıl sonra finale çıkma şansını kaybetti. İngiltere, üçüncülük maçında Cumartesi günü TSİ 17:00'de Belçika ile karşı karşı gelecek.

Kırmızı-beyazlı ekip, maçta öne geçmesine karşın üstünlüğünü koruyamadı ve uzatma dakikalarında yediği golle elendi.

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Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçın ilk golü 5. dakikada geldi. Totenham'da forma giyen Kieran Trippier, ceza sahasının hemen dışından kullandığı frikikte topu ağlara gönderdi. Bu golle, İngiltere 1-0 öne geçerken, ilk devre de bu skorla tamamlandı.

İkinci devreye ise Hırvatistan daha etkili bir oyunla başladı. Aradıkları gol de 68'inci dakikada İtalya'nın Inter takımının oyuncusu Ivan Perisiç'in ayağından geldi.

Perisiç, sağ kanattan yapılan ortaya defans oyuncusunun müdahale etmesine izin vermeden yaptığı vuruşla golü kaydetti. Böylece Hırvatistan maçta 1-1 eşitliği sağladı.

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Maç da bu skorla tamamlandı ve uzatmalara geçildi. İlk uzatma devresinde sonuç değişmedi.

Hırvatistan'ı finale taşıyan gol, ikinci uzatmanın dördüncü, maçın ise 109'uncu dakikasında geldi. İngiliz defansının topu uzaklaştıramaması sonucu önünde bulan Juventus'un golcüsü Mario Mancukiç düzgün bir vuruşları topu ağlara yolladı.

1998'de 3. olan Hırvatistan 20 yıl sonra finalde

Bu golle, 20 yıl sonra bir kez daha yarı final oynayan Hırvatistan ilk kez finale çıkmış oldu.

Hırvatistan, Fransa'da düzenlenen 1998 Dünya Kupası'nda yarı finale çıkmayı başarmış ancak yarı finalde ev sahibi takıma 2-1 yenilerek elenmişti.

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Hırvatistan, aynı turnuvada Hollanda'yı 2-1 ile geçerek, üçüncü olmuştu.

Hırvatistan daha sonra katıldığı 2002, 2006 ve 2014 Dünya Kupası turnuvalarında ise gruplardan çıkamamıştı.