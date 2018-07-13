Dünya Kupası tarihinde taraftarları şoke eden 5 sonuç

Telif hakkı AFP Image caption Güney Kore milli takımı 2002'de düzenlenen Dünya Kupası'nda İspanya'yı çeyrek finalde eleyerek büyük bir sürprizi gerçekleştirmişti.

Hırvatistan Dünya Kupası finalinde, bir başka futbol devi Fransa'yı alt ederek, turnuvada yine tarih yazmayı umuyor.

Bu, turnuva başlarken pek kupa şansı tanınmayan, sadece dört milyon nüfusa sahip Hırvatistan'ın ikinci kez gruplardan çıktığı organizasyon.

Hırvatistan'ın kupayı alması, birçok önde gelen futbol ülkesinin turnuvanın ilk aşamalarında elendiği Rusya 2018'in ilk sürprizi de olmayacak.

Dünya Kupaları'nda daha önceki turnuvalarda da birçok sürpriz sonuç alınmış, şans tanınmayan ekipler futbol devlerini dize getirmişti.

İşte penaltılarla alınan sonuçlar hariç Dünya Kupası tarihindeki en büyük sürpriz sonuçlar.

5. Japonya 2-1 Kolombiya , 2018

FIFA sıralaması farkı : 45 (61'inci ve 16'ıncı)

Telif hakkı AFP Image caption Shinji Kagawa, Carlos Sanchez'in gole giden topu eliyle engelleyip, oyundan atılmasından sonra verilen penaltıyı gole çevirdi.

İlk maç Rusya 2018'deki grup mücadelelerinden.

Kolombiya, Dünya Kupası'nın favori ekiplerinden biri olarak gösteriliyordu ancak daha ilk aşamada bazı talihsizlikler yaşadılar.

Maça, sakatlığı nedeniyle son Dünya Kupası'nın gol kralı James Rodriguez'den mahrum çıktılar. Daha üçüncü dakikada bir oyuncularının elle oynaması nedeniyle kırmızı kart görmesi yüzünden işler daha da kötüleşti.

Japonya penaltı vuruşuyla 1-0 öne geçti. Kolombiya ilk yarı bitmeden beraberlik golünü attı, ancak 10 kişiyle sonuna kadar tutunamadılar.

Japonya son 20 dakikada gelen golle zaferi kazandı.

Her iki takım da gruptan çıkmayı başardı ancak ikinci turda turnuvaya veda ettiler.

4. Gana 2-0 Çek Cumhuriyeti , 2006

FIFA sıralaması farkı : 46 (48'inci ve ikinci)

Telif hakkı Getty Images Image caption Asamoah Gyan maçın başlamasından bir dakika sekiz saniye sonra Gana'yı öne geçirmişti.

İlk kez Dünya Kupası'na katılan Çek Cumhuriyeti FIFA sıralamasında ikinciydi. Ancak ABD'yle oynadıkları açılış maçını kazanmalarına karşın, sıralamadaki bu yerlerini meşru kılacak bir futbol oynamadıladr.

Gana, maçın başlama düdüğünden sadece bir dakika sekiz saniye sonra ilk golü attı.

Çekler bunun ardından bir kaç gol şansı buldu. Ancak ikinci yarıda kendi kendini imha düğmesine basmış gibiydiler. Bir penaltı verdiler ve bir oyuncuları oyundan atıldı.

Gana penaltıyı kaçırdı, ancak maçın bitimine 10 dakika kala attıkları golle, Çek Cumhuriyeti'ne son 10 maçlarındaki ilk yenilgiyi tattırdılar.

Çek Cumhuriyeti, İtalya'yla oynadığı bir sonraki maçta da yenilip, gruptan çıkamadı.

Gana ise ikinci tura çıktı, ancak bu kez karşılarında Brezilya vardı ve 3-0 yenildiler.

3. Güney Kore 2-0 Almanya , 2018

FIFA sıralaması farkı : 56 (57'inci ve birinci)

Telif hakkı EPA Image caption Rakip yarısahada yakalanan Alman kaleci Manuel Neuer, Güney Kore'nin ikinci golünden önce Ju Sejong'dan çalım yemişti.

Çoğu kişi Çek Cumhuriyeti'nin 2006'da FIFA sıralamasındaki ikinciliğini hak etmediğini düşünse de, Almanya Rusya 2018 başlarken hem bir önceki turnuvanın şampiyonu hem de Rusya'nın başlıca favorilerinden biriydi.

Ancak Güney Kore'nin, grup mücadelesindeki son maçına çıkarken iyimser olmak için nedenleri vardı.

Almanya ilk maçında Meksika'ya 1-0 yenilmiş ve İsveç'i çok zorlanarak, son dakika golüyle 2-1 yenmişlerdi.

Güney Kore gruptan çıkma şansını kaybetmişti ve sadece itibar için oynuyordu. Güney Kore savunması dalga dalga gelen Alman ataklarını savuşturmaya başardı ve uzatmalarda kornerden attıkları golle öne geçti. Maçın bitmesine saniyeler kala, Almanya'nın gruptan çıkmak için iki gole ihtiyacı vardı.

Güney Kore kalesine kalecileri de dahil tüm oyuncularıyla yüklenen Almanya, komik bir gol yedi.

Alman futbolcular aşağılanmış bir şekilde sahayı terk ederken, Güney Koreliler galibiyeti çılgınca kıtladı.

Rusya 2018, 1938'den bu yana Almanya'nın gruplardan çıkamadığı ilk turnuvaydı.

2. Nijerya 3-2 İspanya, 1998

FIFA sıralaması farkı : 59 (74'üncü ve 15'inci)

Telif hakkı Getty Images Image caption Sunday Oliseh Nijerya'nın ikinci golünü mükemmel bir vuruşla atmıştı.

Büyük ölçüde daha birkaç ay önce Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Real Madrid'in kadrosunu sahaya süren İspanya, Nijerya karşısında favoriydi.

İspanyollar ilk maçlarında iki kez öne geçti, ancak Süper Kartallar lakaplı Nijeryalı oyuncular beraberliği yakaladılar.

Nijerya son 15 dakikada, 30 metre uzaktan atılan mükemmel bir şutla üstünlüğü buldu.

İspanya ne bu maçta ne de turnuvanın geri kalanında bu şokun üstesinden gelemedi ve gruptan çıkamadı.

Nijerya grubu lider tamamlasa da, ikinci turda Danimarka'ya 4-1 yenilip, Dünya Kupası'na veda ettiler.

1. Güney Afrika v Fransa 2-1, 2010

FIFA sıralaması farkı: 74 (83'üncü ve dokuzuncu)

Telif hakkı Getty Images Image caption Fransız oyuncu Yoann Gourcuff, Güney Afrikalı MacBeth Sibaya'ya dirsek atmasından sonra kırmızı kart görmüştü.

Fransa, Dünya Kupası tarihinde gruplardan çıkamayan ilk ev sahibi ekip olma yolundaki Güney Afrika karşısında kesin favoriydi.

Ancak Fransızlar, dört yıl önce İspanya, Brezilya ve Portekiz'i aşarak finale çıkan takımdan çok uzak bir görüntü sergiliyordu.

Bu son grup maçına ilk iki maçtaki beraberlik ve yenilgiyle moralsiz çıkmışlardı.

Güney Afrika ise taraftarlarını sevindirecek bir başarıya imza atmak istiyordu.

Fransa maça feci başladı ve ilk yarıda iki gol yediler ve bir de kırmızı kart gördüler.

Maç 2-1 bitti ve her iki takım da gruptan çıkamadı.

Fransa yaralarını sarmak üzere eve dönerken, Güney Afrikalı taraftarlar bir futbol devi karşısında kazandıkları zaferi kutladı.