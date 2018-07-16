Fotoğraflarla: Fransa'da Şampiyonluk kutlamaları

Rusya'da oynanan 2018 FIFA Dünya Kupası'nın şampiyonu Fransa oldu. Fransa, Hırvatistan karşısında aldığı 4-2'lik galibiyetle ikinci kez kupayı evine götürdü. Fransa, ilk Dünya Kupası'nı 1998'de kazanmıştı. Şampiyonluk kutlamalarından kareler.

Telif hakkı Reuters Image caption Paris'te Champs-Elysees caddesi

Telif hakkı AFP Image caption Paris'te Republique (Cumhuriyet) Meydanı

Telif hakkı AFP Image caption Toulouse

Telif hakkı AFP Image caption Paris Eyfel Kulesi

Telif hakkı AFP Image caption Zafer Takı'ndan (Arc de Triomphe) Champs-Elysee caddesi, maçtan önce ve maçtan sonra

Telif hakkı Reuters Image caption Nice

Telif hakkı AFP Image caption Bordeaux, Place de la Bourse

Telif hakkı AFP Image caption Montpellier

Telif hakkı Reuters Image caption Strasbourg

Telif hakkı AFP Image caption Lyon

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Fransa'yı kupayı getiren goller Mandzukic, Griezmann, Pogba ve Mbappe'den geldi. Hırvatistan'ın iki golünü ise Perisic ve Mandzukic attı.