Fotoğraflarla: Fransa'da Şampiyonluk kutlamaları
- 16 Temmuz 2018
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Rusya'da oynanan 2018 FIFA Dünya Kupası'nın şampiyonu Fransa oldu. Fransa, Hırvatistan karşısında aldığı 4-2'lik galibiyetle ikinci kez kupayı evine götürdü. Fransa, ilk Dünya Kupası'nı 1998'de kazanmıştı. Şampiyonluk kutlamalarından kareler.
Fransa'yı kupayı getiren goller Mandzukic, Griezmann, Pogba ve Mbappe'den geldi. Hırvatistan'ın iki golünü ise Perisic ve Mandzukic attı.