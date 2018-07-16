Fotoğraflarla: Fransa'da Şampiyonluk kutlamaları

  • 16 Temmuz 2018

Rusya'da oynanan 2018 FIFA Dünya Kupası'nın şampiyonu Fransa oldu. Fransa, Hırvatistan karşısında aldığı 4-2'lik galibiyetle ikinci kez kupayı evine götürdü. Fransa, ilk Dünya Kupası'nı 1998'de kazanmıştı. Şampiyonluk kutlamalarından kareler.

Paris'te Champs-Elysees caddesi Telif hakkı Reuters
Image caption Paris'te Champs-Elysees caddesi
Paris'te Republique (Cumhuriyet) Meydanı Telif hakkı AFP
Image caption Paris'te Republique (Cumhuriyet) Meydanı
Toulouse Telif hakkı AFP
Image caption Toulouse
Paris Eyfel Kulesi Telif hakkı AFP
Image caption Paris Eyfel Kulesi
Zafer Takı'ndan (Arc de Triomphe) Champs-Elysee caddesi, maçtan önce ve maçtan sonra Telif hakkı AFP
Image caption Zafer Takı'ndan (Arc de Triomphe) Champs-Elysee caddesi, maçtan önce ve maçtan sonra
Nice Telif hakkı Reuters
Image caption Nice
Place de la Bourse Telif hakkı AFP
Image caption Bordeaux, Place de la Bourse
Montpellier Telif hakkı AFP
Image caption Montpellier
Strasbourg Telif hakkı Reuters
Image caption Strasbourg
Lyon Telif hakkı AFP
Image caption Lyon
Marsilya Telif hakkı AFP
Image caption Marsilya

Fransa'yı kupayı getiren goller Mandzukic, Griezmann, Pogba ve Mbappe'den geldi. Hırvatistan'ın iki golünü ise Perisic ve Mandzukic attı.