Mesut Özil, Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafı savundu: Bu saygının gereğidir, siyasi amacı yoktur

Telif hakkı AFP Image caption İlkay Gündoğan, Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği için Almanlar tarafından eleştirilen Mesut Özil kendisini savunup, fotoğrafın 'ülkenin en yüce makamına saygının gereği' olduğunu söyledi.

Arsenal'li futbolcu Mesut Özil, Twitter hesabından paylaştığı mesajda "Son birkaç hafta bana son aylarda yaşanan olayları düşünme fırsatı ve zamanı tanıdı. Bu vesileyle yaşananlarla ilgili düşüncelerimi ve hislerimi paylaşmak istiyorum" dedi ve uzun bir yazılı metin ekledi.

Özil'in Mayıs ayında Mancester City'li İlkay Gündoğan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çektirdiği fotoğraf Alman Futbol Federasyonu ve siyasetçiler tarafından eleştirilmişti.

Federasyon, "Futbol ve Alman Futbol Federasyonu, Erdoğan tarafından yeterince saygı görmeyen değerleri savunuyor. Bu nedenle uluslararası oyuncularımızın seçim kampanyalarında manipüle edilmeleri iyi bir şey değil" demişti.

@MesutOzil1088 tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin The past couple of weeks have given me time to reflect, and time to think over the events of the last few months. Consequently, I want to share my thoughts and feelings about what has happened. pic.twitter.com/WpWrlHxx74 — Mesut Özil (@MesutOzil1088) 22 Temmuz 2018

Mesut Özil Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada kendisini şu sözlerle savundu:

"Pek çok insan gibi benim de geçmişim birden fazla ülkeye dayanıyor. Almanya'da büyümüş olsam da ailemin kökleri Türkiye'de. Biri Alman biri de Türk olmak üzere iki kalbim var. Çocukluğumda annem bana hep saygılı olmamı ve nereden geldiğimi unutmamamı öğretmişti ve ben, bu değerleri hâlâ muhafaza ediyorum.

"Mayıs ayında bir yardım ve eğitim etkinliği için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Londra'da buluştum. (Erdoğan'la) ilk defa Türkiye'nin Almanya ile 2010 yılında Berlin'de oynadığı ve Angela Merkel'le birlikte izledikleri maç sonrası görüşmüştüm. O günden bu yana yollarımız pek çok defa kesişti.

'Siyasi bir propaganda değil'

"Birlikte çektirdiğimiz fotoğrafın Alman medyasında büyük bir tepki yarattığının farkındayım ve bazı insanlar, beni yalancılık ve hilekârlıkla suçlasa da bu fotoğrafın hiçbir siyasi amacı yoktu.

"Daha önce de söylediğim gibi annem atalarımı, onların mirasını ve aile geleneklerini kaybetmeme asla müsaade etmedi. Benim için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektirmek, siyaset ve seçimlerle alakalı değil, ailemin mensubu olduğu ülkenin en yüce makamına saygının bir gereğidir.

@Akparti tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği İngiltere'nin başkenti Londra'da Premier Lig'de oynayan Türk futbolcu Cenk Tosun, Türk asıllı futbolcu Mesut Özil ve Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan'ı kabul etti. pic.twitter.com/X3ZY8wwCsa — AK Parti (@Akparti) 14 Mayıs 2018

"Ben politikacı değil, futbolcuyum. Dolayısıyla Erdoğan ile görüşmemizin asla bir siyasi propaganda değil. Nitekim kendisiyle görüştüğümüz konu her zamanki gibi futboldu. Zira o da eski bir futbolcu.

"Alman medyası olanları farklı bir şekilde yansıtsa da gerçek şu ki Erdoğan'la görüşmemek, şu an benimle gurur duyduklarını bildiğim atalarıma saygısızlık olurdu. Benim için cumhurbaşkanının kim olduğunun önemi yok, önemli olan cumhurbaşkanı olması.

"Siyasi makama saygı göstermek, eminim Kraliçe ve Başbakan Theresa May'in de Erdoğan'ı Londra'da ağırlarken paylaştığı bir görüştür. Türk veya Alman Cumhurbaşkanı olsun, benim için durum değişmeyecekti.

"Bunu anlamanın güç olacağını tahmin ediyorum, zira birçok kültürde siyasi liderler kişiliklerinden ayrı düşünülemez. Ama bu olayda durum farklı. Geçmiş seçimlerde veya bir önceki seçimlerde sonuç ne olursa olsun yine de fotoğrafı çektirirdim."