Telif hakkı Getty Images Image caption İlkay Gündoğan, Mesut Özil, Cenk Tosun ve Recep Tayyip Erdoğan

Mayıs ayında İlkay Gündoğan ve Cenk Tosun ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Londra'da yaptığı görüşme ve çektirdiği fotoğraf nedeniyle Almanya'da bazı çevrelerce eleştirilen yıldız futbolcu Mesut Özil artık Almanya Milli Takımı'nın formasını giymeyeceğini açıkladı.

Mesut Özil kararını sosyal medya hesabından yaptığı uzun bir açıklama ile kamuoyuna duyurdu.

Özil açıklamasında, "Bana ırkçılık ve saygısızlık yapıldığı hissindeyim" dedi.

İngiltere Premier Ligi'nin en önemli kulüplerinden Arsenal'in de formasını giyen Özil, açıklamasında, Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel ve destekçilerini şu sözlerle eleştirdi:

"Onların gözünde, kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde ise göçmenim."

'Ben ve ailem tehdit edildik'

Mesut Özil yaptığı açıklamada ayrıca Almanya'nın Dünya Kupası'ndaki başarısız performansından kendisinin sorumlu tutulduğunu iddia etti.

Özil ayrıca kendisinin ve ailesinin; gönderilen e-mailler, edilen telefonlar ve sosyal medyada paylaşılan mesajlar ile tehdit edildiklerini söyledi.

Almanya'da, Futbol Federasyonu ile hükümetten ise henüz Mesut Özil'in kararı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

92 kez Almanya Milli Takımı'nda forma giyen Mesut Özil, bu maçlarda 23 kez fileleri havalandırmıştı.

Mesut Özil'in eleştirdiği Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel ise Başbakan Angela Merkel'in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Partisi'nden ve 2002-2016 yılları arasında Alman Federal Meclisi'nde görev yapmıştı.

Özil açıklamasında, Grindel'in 2004'te milletvekiliyken, "Çok kültürlülük gerçekte bir efsaneden ibarettir ve ömür boyu bir yalan olarak kalacaktır" şeklindeki sözlerini de hatırlattı.

'Löw ve Bierhoff beni savundu'

Yıldız futbolcu açıklamasında Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in çok profesyonelce davrandığını ve kendisini dinlediğini; Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw ve Almanya Milli Takımı Menajeri Oliver Bierhoof'un da kendisini savunduklarını da vurguladı.

Telif hakkı Getty Images Image caption Mesut Özil

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşme ve çektirdikleri fotoğraf sonrası Almanya'da bazı siyasetçiler, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın "Almanya'nın demokratik değerlerine bağlılıklarını" sorgulamışlardı.

Almanya'da, Milli Takım'ın beklenmedik şekilde ilk turda Dünya Kupası'ndan elenmesi sonrası Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a yönelik eleştiriler yeniden artmıştı.

Mesut Özil ve İlkay Gündoğan ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sadece futbol konuştuklarını söylemişlerdi.