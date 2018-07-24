Fransa Bisiklet Turu'na 'biber gazı arası'

Telif hakkı AFP Image caption Genel klasman lideri olarak sarı mayoyu giyen Geraint Thomas da gazdan etkilendi

Fransa'da süren dünyanın en prestijli bisiklet yarışı Tour de France'ın bugünkü etabında, polisin protesto yapan çiftçilere sıktığı göz yaşartıcı gazdan bazı sporcuların da etkilenmesi üzerine, yarışa 15 dakika ara verildi.

Bugün Carcassonne ile Bagneres-de-Luchon arasında 16. etabı koşulan bisiklet yarışında çiftçiler yolları saman balyaları ile kapamak istedi.

Çiftçiler, Tarım Bakanı'nın seslerini duyması için Tour de France rotasını seçtiklerini söyledi.

Telif hakkı AFP Image caption Fransa polisinin çiftçilere yakın mesafeden göz yaşartıcı gaz sıktığı görülüyor

Fransız polisi protestoyu dağıtmak için biber gazı kullandı ancak gaz o sırada bölgeden geçmekte olan bisikletçilere doğru yayıldı.

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Gazdan etkilenen sporcular, 218 kilometrelik etabın bitimine 187 km kala durmak zorunda kaldı.

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Genel klasman lideri olarak sarı mayoyu giyen Geraint Thomas ve dünya şampiyonu Peter Sagan da gazdan etkilenen sporcular arasındaydı.

Yarış 15 dakika zorunlu aradan sonra devam etti.