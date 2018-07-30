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Brezilyalı futbolcu Neymar, yayımladığı son videosunda Dünya Kupası'nda tepki çeken davranışlarından ötürü hatalı olduğunu ilk defa kabul etti.

Ünlü futbolcunun sponsoru tıraş bıçağı markası Gilette için çekilen videoda Neymar, "Fazla tepki verdiğimi düşünebilirsiniz, evet bazen bunu yapıyorum. Ancak gerçekte sahada acı çekiyorum. Onun dışında neler yaşadığımı tahmin edemezsiniz" diyor.

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Brezilya, çeyrek finalde karşılaştığı Belçika'ya 2-1 yenilerek bu yaz Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'ndan elenmişti.

Ancak Brezilya'nın takım olarak performansından daha çok Neymar'ın sahada gösterdiği davranışlar tartışılmıştı.

Brezilya'nın Meksika'yı 2-0 yendiği maçta Neymar, kendini sahada yerden yere atmış, bu davranışı sosyal medyada alay konusu olmuştu.

Maçın ikinci yarısında Neymar top kapma mücadelesi sonucu yerde kalmış, hakem Brezilya lehine faul düdüğünü çalmıştı.

Oyunun durduğu anda Meksikalı futbolcu Miguel Layun, Neymar'ın ayakları arasındaki topu almaya çalışınca Brezilya'nın yıldızı yerde kıvranmaya başlamıştı.

Telif hakkı YOUTUBE Image caption Neymar'ın videosundan bir kare

'Ayağa kalkmama yardım edin'

Neymar'ın en son Gilette için çektiği video ise Twitter'da ve Brezilya'daki bazı televizyon kanallarında yayımlandı.

Neymar attığı tweetinde, "Düştüm. Ancak sadece düşenler ayağa kalkabilir. Taşlamaya devam edebilirsiniz. Ya da o taşları uzağa atıp benim ayağa kalkmama yardımcı olabilirsiniz. Çünkü ayağa kalktığımda bütün Brezilyam da benimle kalkıyor" dedi.

Neymar aynı zamanda Belçika maçının ardından basına açıklama yapmamakla da suçlanmıştı. Videoda ise Neymar, "Basına konuşmamam sadece kazanmayı sevdiğim anlamına gelmiyor. Çünkü hala sizi nasıl hayalkırıklığına uğratacağımı bilmiyorum" diyor.

Ünlü futbolcu, oyun oynama stilini ise bazen dünyayı büyüleyen bazen de rahatsız eden bir çocuğunkine benzetiyor.

Video, Neymar'ın kendisine yöneltilen eleştirileri kabul ettiğini açıklamasıyla sona eriyor.

Neymar turnuvada toplamda iki gol atmıştı.