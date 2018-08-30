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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakipleri bugün çekilen kuralarla belli oldu.

D Grubu'nda yer alacak Galatasaray, Rus ekibi Lokomotiv Moskova, Portekiz takımı Porto ve Almanya'dan Schalke 04 ile eşleşti.

Monaco'da gerçekleştirilen kura çekimi öncesinde konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz "Kim gelirse gelsin. Çok samimi söylüyorum. Bu rastgele bir düşünce değil. Galatasaray'ın genetik kodlarında başarılar vardır. Geri çekilmeden mücadele ederiz. Taraftar kendine kolay ya da zor rakip seçmesin. Zor da kolay, kolay da zor vardır. Rakiplerimiz bizden korksun" demişti.

Lokomotiv Moskova, Şampiyonlar Ligi'ndeki 1. torbanın son sıradaki takımıydı.

Porto ve Schalke 04 ise sırasıyla 2. ve 3. torbalarda ikinci sırada yer alıyordu.

Galatasaray ise kuraya son torbadan katılmıştı.

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Diğer kuraların da çekilmesiyle birlikte gruplar şöyle oldu:

A Grubu: Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Monaco, Club Brugge

B Grubu: Barcelona, Tottenham Hotspur, PSV, İnter

C Grubu: PSG, Napoli, Liverpool, Kızılyıldız

D Grubu: Lokomotif Moskova, Porto, Schalke 04, Galatasaray

E Grubu: Bayern Münih, Benfica, Ajax, AEK

F Grubu: Manchester City, Shaktar Donetsk, Olympique Lyon, Hoffenheim

G Grubu: Real Madrid, Roma, CSKA Moskova, Vitoria Plzen

H Grubu: Juventus, Manchester United, Valencia, Young Boys

Gruplarda ilk karşılaşmalar 18-19 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Fenerbahçe'nin Portekiz ekibi Benfica'ya ön elemelerde elenmesinin ardından Galatasaray, Türkiye'den turnuvaya katılan tek takım olmuştu.

Avrupa futbolunun iki numaralı turnuvası olan Avrupa Ligi'ne ise bu yıl Türkiye'den Fenerbahçe ve Akhisarspor katılıyor. Beşiktaş'ın bu akşamki ön eleme maçında Sırbistan temsilcisi Partizan'ı elemesi durumunda Beşiktaş da kupadaki üçüncü Türkiye temsilcisi olacak.

Avrupa Ligi'nin kura çekimi Cuma günü TSİ 14:00'te Monaco'da gerçekleşecek.