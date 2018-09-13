Usain Bolt yerçekimsiz ortamda koştu

Jamaikalı atlet Usain Bolt, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kısa mesafe koşucusu olarak kabul ediliyor.

Dünya rekortmeni sporcu bu yeteneğini şimdi yerçekimsiz bir ortamda sergilemeye çalıştı.

Bolt, bir şampanya markası için yerçekiminin sıfıra yakın olduğu bir uçağın içinde koştu.

Ünlü atlet yaşadığı deneyimi deneyimi, "Aklımı başımdan aldı, çok sevkliydi" sözleriyle anlattı.

Usain Bolt, 100 metre yarışlarında son üç dünya rekorunun sahibi. Rekoru ilk kez 9 yıl önce kırmıştı.

Bolt bir diğer Jamaikalı atlet Asafa Powell'ı Mayıs 2008'de 9.72 saniyelik derecesiyle geçmiş ve dünya rekorunu kırmıştı. İkinci gelen Powell'ın 9.74 saniyelik derecesi de bir önceki rekordan iyiydi.

Bolt yine 2008'de Pekin Olimpiyat Oyunları'nda 100 metre dünya rekorunu 9.69 saniyeye indirmişti.

1912'de Stokholm'de koşan ABD'li atlet Donald Lippincott, 100 metre yarışını 10.6 saniyelik derecesiyle kazanmıştı. İlk kez o yarışta tutulan süre yeni kurulmuş olan Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından kayda geçirilmişti.

Rekoru 10 saniye altına çeken ilk atlet ise 1968 yılında Jim Hines olmuştu. Ancak 10.6 saniyelik ilk rekoru tam 1 saniye geliştirmek neredeyse 100 yıl aldı. Bu başarıya imza atan isim de yine Usain Bolt'tu.

IAAF'ın 100 metreyi 10 saniye altında koşma sıklığı listesinde Bolt'a yaklaşabilen çok az sayıda isim var.

Hines'tan bu yana 100 metreyi 10 saniye altında koşan 124 kişi var.

Ancak 9.78 saniye altına inebilen isimler sadece Bolt, diğer Jamaikalılar Yohan Blake ve Asafa Powell ile ABD'li atletler Justin Gatlin ve Tyson Gay.

Usain Bolt ise bu başarıyı tam 9 kez gösterebilen tek isim.

Bolt 200 metre yarışında da rakipsiz. IAAF'ın 1977'de rekor sistemine geçişinden bu yana hem 100 hem de 200 metrede dünya rekorlarını elinde tutan tek isim.

Usain Bolt, 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları'nda ABD'li Michael Johnson'ın 12 yıl boyunca kırılamayan 19.32 saniyelik rekorunu kırmış ve 19.30 saniyelik derecesiyle altın madalyayı kazanmıştı. Bolt, Ardından aynı yıl Berlin'de kendi rekorunu 19.19'a geliştirmişti.

Londra Atletizm Şampiyonası'nı saymazsanız, 2008'den bu yana girdiği tüm Olimpiyat ve Dünya Şampiyonası yarışlarını kazandı.

Rio 2016 Olimpiyat Oyunlarında 100 metre, 200 metre ve 4x100 metre yarışlarının üçünü de kazanmış ve kendi sözleriyle "ölümsüz" olmuştu.

Bolt 2008'de kazandığı 4.100 altınını daha sonra kaybetti. Çünkü takım arkadaşı Nesta Carter'ın idrar numunesinde performans artırıcı maddeler tespit edilmişti.

Bolt'un kariyerindeki en olumsuz anlar ise Londra 2017'deki bronz madalya ile 2011'de Güney Kore'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda diskalifiye edilmesi oldu.

Usain Bolt 2008'den bu yana 200 metre yarışlarında sadece bir kez geçildi. 2012'de bir diğer Jamaikalı atlet Yohan Blake Ulusal Şampiyona'da bu başarıya imza atmıştı.

Blake aynı şampiyonada Bolt'u 100 metrede de geçmeyi başarmıştı.

Bolt'u 100 metre yarışlarında geçmeyi başaran diğer atletler ise Justin Gatlin, Christian Coleman, Asafa Powell ve Tyson Gay'di.

Bolt, dünya rekorunu kırarken 100 metre yarışının ilk 10 metresini 0.81saniyede kat etmişti. Bu saatte 44.51 km hıza tekabül ediyor. Yani dört nala giden bir atla aynı hızda.

Bolt geriden start yaptığı zaman 100 metreyi 9.58 saniyede koşabildiğini de göstermişti. 19.19 saniye ile 200 metre rekorunu kırdığı yarışın ikinci yarısını da 9.26 saniyede koşmuştu. 4x100 metre yarışlarında da birkaç kez 9 saniyenin dahi altına inmeyi başardı. 2015'teki derecesi 8.65 saniyeydi.

Ancak ilerleyen yaşı ve sakatlıkları Bolt'un hızını kesti. Bir yandan sezon dereceleri yavaşladı, diğer yandansa her geçen yıl daha az yarışa katılır oldu. 2016'da 100 metreyi 9.81 saniyede, 200 metreyiyse 19.78 saniyede koşmuştu. Her ne kadar Bolt standartlarında yavaş olsa da bu dereceler yarışları kazanmak için yeterliydi.