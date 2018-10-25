Fenerbahçe, Anderlecht deplasmanından puanla dönüyor
UEFA Avrupa Ligi D Grubu üçüncü maçında Belçika deplasmanında Anderlecht'le karşılaşan Fenerbahçe, 2-2 berabere kaldı.
İlk yarıyı Anderlecht 35. dakikada Bakkali'nin attığı golle 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıda yine Bakkali'nin 49. dakikada attığı golle ev sahibi takım, skoru 2-0'a taşıdı.
Fenerbahçe 4 dakika içinde attığı iki golle beraberliği sağladı. 53. dakikada Frey, 57. dakikada ise Hasan Ali Kaldırım, skoru dengeledi.
Maçın sonucunda Anderlecht ilk puanını alırken, Fenerbahçe ise puanını 4'e yükseltti.
2 bine yakın Fenerbahçeli karşılaşmayı izlemek için Constant Vanden Stock Stadyumu'ndaydı.