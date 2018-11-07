Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Schalke 04'e 2-0 yenildi

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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki dördüncü maçında, deplasmanda Almanya'nın köklü futbol takımlarından Schalke 04'e 2-0 yenildi.

Ev sahibi Schalke ilk yarıda, Galatasaray kalecisi Muslera'nın hatası sonrasında Burgstaller'in attığı golle maçta 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı Schalke'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Schalke, 57. dakikada Mark Uth'nin golüyle skoru 2-0 yaptı. Maç bu skorla sona erdi.

Alınan bu sonuçla Galatasaray 4 puanda kaldı ve gruptaki ikincilik şansını zora sokmuş oldu.

Schalke 04 ile Galatasaray arasındaki müsabakayı, İskoçya Futbol Federasyonundan William Collum yönetti.

Öte yandan Galatasaray'ın taraftar grubu ultrAslan, haftasonu oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde stadyumda kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı Koray Şener için pankart açtı.

Galatasaray, 25 Ekim'de İstanbul'da karşı karşıya geldiği Schalke 04'le 0-0 berabere kalmıştı. Gruptaki ikinici maçında Porto'ya deplasmanda 1-0 mağlup olan Galatasaray, gruptaki ilk maçında ise Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını 3-0 yenmişti.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde geri kalan grup maçlarında sırasıyla Lokomotiv Moskova deplasmanına gittikten sonra sahasında Porto'yu ağırlayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları şöyle;

A Grubu

Monaco - Club Brugge: 0-4

Atletico Madrid - Borussia Dortmund 2-0

B Grubu

Inter Milan - Barcelona: 1-1

Tottenham Hotspur - PSV Eindhoven: 2-1

C Grubu

Red Star Belgrade - Liverpool: 2-0

Napoli - Paris St Germain: 1-1

D Grubu

Porto - Lokomotiv Moskova: 3-1