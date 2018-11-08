Telif hakkı AFP Image caption Fenerbahçeli futbolcuların gol sevinci

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki dördüncü maçında Belçika temsilcisi Anderlecht'i 2-0 mağlup etti. Bu skorla puanını 7'ye yükselten Sarı Lacivertliler, gruptan çıkmak için önemli bir avantaj elde etti.

İstanbul'daki maçın ilk yarısı golsüz geçti.

İkinci yarıda ise Fenerbahçe'nin ilk golü 71'inci dakikada Fransız kanat oyuncusu Mathieu Valbuena'dan geldi.

Bu golden 3 dakika sonra Valbuena'nın bu kez asistinde İsviçreli golcü Michael Frey, farkı ikiye çıkardı.

Anderlecht, Belçikalı oyuncu Zakaria Bakkali'nin 79'uncu dakikada yaptığı faul sonucunda ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.

Fenerbahçe ikinci sırada

Bu maçın ardından Fenerbahçe puanını 7'ye yükselterek, 9 puanlı Dinamo Zagreb'in ardından ikinci sıradaki yerini korudu. Spartak Trnava 3 puanla üçüncü; Anderlecht ise 1 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

Grubun diğer maçında ise Dinamo Zagreb ile Spartak Trnava, Zagreb'de karşı karşıya gelecek.

D Grubu beşinci maçında, Fenerbahçe 29 Kasım Perşembe günü Dinamo Zagreb'i İstanbul'da konuk edecek. Anderlecht ile Spartak Trnava ise Brüksel'de karşı karşıya gelecek.

Grup maçları, 13 Aralık'ta tamamlanacak. Fenerbahçe, son maçta Spartak Trnava'ya konuk olacak.