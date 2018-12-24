Medipol Başakşehir: Türk futbolunda bir başarı modeli mi?

Medipol Başakşehir, 2016 ve 2017'de olduğu gibi bu yıl da ligin ilk yarısını lider tamamladı.

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonunun ilk yarısında en yakın rakiplerine 6 puan fark atan Başakşehir son 4 sezonu da 4., 4., 2. ve 3. sırada tamamlamıştı.

Birçok yorumcu, Başakşehir şampiyonluğa hiç bu sezonki kadar yakın olmadığı görüşünde birleşiyor.

Takımın adını aldığı semt de, taraftar grupları da yeni.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AKP'lilerin Başakşehir'e destek vermeleri, futbol rekabetinin yanı sıra bazı siyasi tartışmaları da gündeme getirdi.

Başakşehir, zaman zaman sadece rakip taraftarların değil, Erdoğan ve AKP muhaliflerinin de tepkilerinin yöneldiği bir takım oldu.

BBC Türkçe, Başakşehir'i taraftarların gözünden inceledi.

Kulüp yönetimi ise BBC'nin röportaj talebine olumsuz yanıt verdi.

İşte, takımın taraftar grubu 1453 Başakşehirliler yöneticilerinden Mustafa Akdolu (Ponçik Reis) ve Burak Bilgili ile spor yazarı Bağış Erten ve spor gazeteciliği eğitiminde bitirme projesi olarak Başakşehir taraftarlarını inceleyen öğrenci Enes Kabur'un görüşleri ve yanıtlarıyla Medipol Başakşehir Futbol Kulübü.

Haber ve video: Çağıl Kasapoğlu, Osman Kaytazoğlu