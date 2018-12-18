Manchester United, Jose Mourinho'nun görevine son verdi

Image caption Jose Mourinho

İngiltere Premier Ligi'nde altıncı sırada bulunan Manchester United, Portekizli menajeri Jose Mourinho'nun görevine son verdi.

Manchester United'dan yapılan açıklamada, Jose Mourinho'ya hizmetleri için teşekkür edildi.

Ayrıca Portekizli menajere gelecekte başarı dilendi.

Açıklamada, takımı sezon sonuna kadar çalıştıracak bir menajerin geçici olarak göreve getirileceği bildirildi.

55 yaşındaki Mourinho 2,5 yıl önce göreve gelmiş ve Manchester United ile İngiltere Federasyon Kupasını ve UEFA Avrupa Ligini kazanmıştı.

Liverpool'un 19 puan gerisinde

Son maçında Liverpool'a 3-1 yenilen Manchester United, İngiltere Premier Ligi'nde bu sezon 17 maçta sadece 26 puan toplayabildi.

United, Premier Lig'de son 28 yılın en kötü başlangıcını yapmış ve ezeli rakibi lider Liverpool'un 19 puan gerisine düşmüştü.

United, Premier Lig'deki ilk dördün de 11 puan gerisinde ve düşme hattına ligin zirvesine olduğundan daha yakın.

Mourinho kulüpte 89 milyon sterline transfer edilen Paul Pogba ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelmişti.

Böylece Jose Mourinho, bir kulüpte üst üste dört sezon çalışmama özelliğini sürdürmüş oldu.

Mourinho sadece Chelsea'da dördüncü sezon çalışmış, ancak Stamford Bridge'e ikinci gelişindeki dördüncü sezonunu tamamlayamamış ve 17 Aralık 2015'te görevden ayrılmıştı.