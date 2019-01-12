Japonya Olimpiyat Komitesi başkanına yolsuzluk soruşturması

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2020 Yaz Olimpiyatları'nın Tokyo'ya verilmesinde en büyük pay sahibi olan Japonya Olimpiyat Komitesi (JOC) Başkanı Tsunekazu Takeda hakkında Fransa'da soruşturma başlatıldı.

Paris Mali Savcılığı'nın Takeda'ya yönelttiği suçlamaların odağında, 2020 Yaz Olimpiyatları adaylık sürecinde yolsuzluk yapıldığı iddiası yer alıyor.

Soruşturma belgelerinde JOC başkanı olarak Takeda, Tokyo'nun adaylık öncesinde ve sonrasında olmak üzere iki farklı kez Black Tidings adlı bir şirkete toplam 2 milyon dolar ödemekle suçlanıyor.

Takeda'nın, İstanbul'un Tokyo ile birlikte finale kalan son iki adaydan biri olduğu 2020 Yaz Olimpiyatları adaylık sürecinde yolsuzluk yaparak özellikle Ortadoğulu ve Afrikalı delegelerin oylarını Tokyo lehine çevirttiği iddia ediliyor.

2014'ten beri aynı zamanda Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) pazarlama bölümünün başı da olan Takeda hakkında IOC etik komisyonunda da dosya açıldığı belirtiliyor.

Fransız yetkililer atletizm yarışlarındaki yolsuzluk iddialarına yönelik açtıkları soruşturmayı 2016 yılında, 2016 Rio de Janeiro ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki aday gösterme ve seçme süreçlerini de içine alacak şekilde genişletmişti.

Tsunekazu Takeda suçsuz olduğunu söylüyor

JOC aracılığıyla açıklama yapan Takeda ise suçsuz olduğunu savundu.

"Bu dava Tokyo Olimpiyatları'nı destekleyenler arasında büyük bir endişeye yol açtı. Ancak ben üzerimdeki şüpheleri temize çıkarmak için soruşturmayı yürütenlerle işbirliği yapmaya devam edeceğim" dedi.

Geçtiğimiz yıllarda atletizm alanında yaşanan yolsuzluk skandallarıyla çalkalanan IOC adına açıklama yapan bir sözcü ise Takeda hakkında etik komisyonunda soruşturma açıldığını doğruladı ancak "suçsuz olduğu varsayımına hakkı olduğunu" vurguladı.

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Suçlamalar neler?

Takeda ile ilgili soruşturmayı ilk duyuran Le Monde gazetesine göre, Fransız savcılığı Takeda'nın Singapur merkezli Black Tidings adlı şirket aracılığıyla rüşvet verdiğinden şüpheleniyor.

Buna göre 2020 Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak adayın belirlendiği 2013'teki oylamanın öncesinde ve sonrasında Black Tidings'e 2 milyon dolar tutarında ödeme yapılmış.

Fransız savcılığı Black Tidings'i Senegalli Papa Massata Diack'la ilişkilendiriyor.

Diack, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'nin (IAAF) 1995-2015 arasında başkanlığını yapan ve adı yolsuzluk skandallarına karışan 85 yaşındaki Lamine Diack'ın oğlu.

Baba-oğul Diacklar'ın yarışmalarda ve olimpiyatlara ev sahipliği yapacak şehirlerin belirlendiği oylamalarda diğer Afrikalı delegeler üzerinde inanılmaz bir etkisi olduğu biliniyor.

Şu an Fransa tarafından haklarında açılan yolsuzluk, şantaj ve pozitif çıkan doping testi sonuçlarını değiştirmek gibi soruşturmalar nedeniyle baba Diack Senegal'den çıkamazken, oğlu da İnterpol tarafından aranıyor.

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2020 Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak şehir için oylama Eylül 2013'te yapılmış ve diğer adayları eleyen Tokyo, Madrid ve İstanbul son üçe kalmıştı.

İlk oylamada Madrid ve İstanbul eşit oy alınca bir sonraki turu İstanbul kazanmış ve Tokyo'ya rakip olmuştu.

Ancak soluk soluğa geçen son oylama sonucunda kazanan şehir Tokyo olarak açıklanmıştı.

Fransızların misilleme olasılığı

Bazı çevreler Fransız savcılar tarafından JOC başkanı Takeda hakkında açılan soruşturmanın bir misilleme olabileceğine inanıyor, zamanlamanın manidar olduğuna işaret ediyorlar.

Zira Fransız Renault'nun ortağı olduğu Japon otomotiv şirketi Nissan'ın Lübnan asıllı Fransız CEO'su Carlos Ghosn da 19 Kasım'da Japon savcılar tarafından yolsuzlukla suçlanıp tutuklanmıştı.

O günden beri ailesiyle hiç görüştürülmeden Tokyo'da bir hapishanede tutuklu bulunan Ghosn'un sürekli sorgulanarak "suçunu itiraf etmesi için" bir nevi psikolojik baskı gördüğü iddia ediliyor.

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Bu nedenle şimdi de bir Japon'un yolsuzluğunun Fransızlar tarafından araştırılması olasılığı karşısında Japon hükümetinin vereceği tepki merakla bekleniyor.

Japon İmparatoru Akihito'nun ikinci dereceden kuzeni olan Takeda, uzun bir olimpiyat kariyerine sahip.

1972 Münih ve 1976 Montreal Olimpiyatları'nda atçılık dalında yarışmış, 1998 Nagano Kış Olimpiyatları'nı da yönetmişti.

Takeda, olimpiyat dışı bir yolsuzluk nedeniyle şu an soruşturma geçiren ve bu süre içinde görevinden ayrılmak zorunda kalan Kuveytli Şeyh Ahmed el Fahad el Sabah'ın başkanlık ettiği Asya Olimpiyat Konseyi'nin (ANOC) de yönetim kurulu üyesi ve Ahmed'in yakın çalışma arkadaşı.