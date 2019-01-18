Japonya'nın son büyük şampiyonu Kisenosota'dan gözü yaşlı veda

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Japonya'nın çıkardığı en son yokozuna (büyük şampiyon) sumo güreşçisi olan Kisenosato'nun sakatlığı nedeniyle emekliye ayrılacağını açıklaması ülkede şok etkisi yarattı.

Kisenosato'nun veda etmesiyle birlikte Japon milli sporu sumonun tek hakimi olarak yabancı sumocular kaldı.

Kisenosato, Japonların 19 yıl süren büyük şampiyonluk hasretine 2017 yılında son vermişti.

Kisenosato, son olarak şu an Tokyo'da devam etmekte olan Yeni Yıl Turnuvası'nda üst üste üç yenilgi birden almasının ardından dün bir basın toplantısı yaparak aktif spor yaşamını sonlandırdığını açıkladı.

Japonya'da büyük bir hayran kitlesi bulunan Kisenosato gözyaşları içinde yaptığı konuşmada, "Yokozuna olarak herkesin benden beklentisini karşılayamadığım için pişmanlık duysam da dohyo'da (sumo ringi) geçirdiğim zamanın bir anından beri pişman değilim" dedi.

Tam adı Kisenosato Yutaka olan 32 yaşındaki güreşçi büyük şampiyon olarak yarıştığı iki yıl boyunca yaşadığı sakatlıklar nedeniyle ardı ardına sekiz turnuvayı kaçırmış, Eylül 2018'de ringe geri dönmesinden bu yana yaptığı sekiz karşılaşmanın tamamını kaybetmişti.

Kisenosato'nun emekli olmasıyla beraber şu an ringde geriye kalan büyük şampiyonların her ikisi de Moğol.

Japonya'da son yıllarda ağırlıklı olarak Moğol ve Doğu Avrupalı olmak üzere giderek artan sayıda yabancı sumo güreşçisi turnuvaları kazanıp büyük şampiyon oluyorlar.

Hatta şu an güreşen 50'ye yakın yabancı sumocunun yarısından fazlasını Moğollar oluşturuyor.

Kendi ülkelerindeki ekonomik sıkıntılardan bunalıp yeni bir hayat kurmak isteyen pek çok yabancı sumo güreşçisi Japonya'ya göç ediyor, burada şampiyon olarak büyük paralar kazanmayı hayal ediyorlar.

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Sumo yorumcuları: Yabancılar Japonları gafil avlıyor

Yabancılar Japonya'daki sumo evlerinde Japon güreşçilerle beraber yaşıyorlar, sabah ve akşam olmak üzere beşer saat antrenman yapıyorlar.

Yabancı sumocuların kazanma hırslarının yanı sıra özellikle Moğolistan ve Bulgaristan gibi uzun bir tarihi ve farklı güreş kültürü olan ülkelerden gelenlerin ezici teknik üstünlükleri karşısında Japon sumocular varlık gösteremiyorlar.

Sumo yorumcuları, sadece ileri doğru hareketle kazanmaya alışmış Japon sumocuların karşısına çıkan yabancıların ayak kündesi ve yanal hareketler gibi alışılmadık taktiklerle Japon rakiplerini gafil avladıklarına dikkat çekiyor.

1993 yılında 2 metre boyunda ve 225 kilo ağırlığındaki Hawaili Chad Rowan, ya da ringdeki adıyla Akebono, Japonya'da turnuva kazanıp büyük şampiyon olan ilk yabancı sumo güreşçisi olmuştu.

Ancak artan sayıda yabancının Japon milli sporunu ele geçirmesi tehlikesi karşısında bir süre sonra Japon Sumo Birliği her sumo evine sadece bir yabancı güreşçi alınmasını şart koştu.

Japon sumocuların neslinin tükenmesinin nedenleri arasında tarihi 2000 yıl öncesine dayanan sumo güreşinin Japonya'da yeni nesil arasında eskisi kadar ilgi görmemesi ve gençlerin basketbol ya da futbol gibi daha "havalı" sporlara yönelmesi de gösteriliyor.

Japonya'da sumo güreşçisi olmak isteyenler daha 15-16 yaşında keşfedilip sumo evlerinde yetiştiriliyorlar.

Ne var ki eskiden her yıl 200 civarında genç bu evlere başvururken, son yıllarda ülkede genç nüfusun da azalmasıyla beraber bu sayının 50'ye düştüğü tahmin ediliyor.

Bazıları ise sumoyu günümüz için fazla geleneksel buluyor, düpedüz cinsiyet ayrımcılığını körüklediğine inanıyor.

Örneğin sumoda güreş ringi kutsal. "Kirli" varlıklar olarak kabul edildikleri için kadınların bu alanın çevresine yaklaşması bile yasak.

Nitekim geçen yıl Japonya'nın Maizuru şehrinde yapılan bir sumo karşılaşması öncesinde ringde konuşma yaparken birden bayılan şehrin valisi Ryozo Tatami'ye ilk yardım için koşan hemşire iki kadın, hakem tarafından dışarı çıkarılmıştı.

Gelen tepkiler üzerine Japon Sumo Birliği özür dilemişti.