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İngiliz Daily Telegraph gazetesi, stadyumların insansız hava araçları (İHA) ile düzenlenecek saldırılara açık olduğunu yazdı.

Telegraph Araştırmacı Gazetecilik Editör Yardımcısı Vekili Ben Rumsby'nin araştırması, İngiltere'deki stadyumların drone saldırılarına karşı savunmasız olduğunu ortaya koydu.

Premier Lig kulüplerinden hiçbirinin, olası bir İHA saldırısın engelleyecek teknolojiye sahip olmadığı ortaya çıktı.

Durum diğer spor alanları için de geçerli. Gazetenin iletişime geçtiği kurumlardan yalnızca Silverstone yarış pisti yönetimi İHA karşıtı teknolojiye sahip olduklarını açıkladı. Şu anda bu yönde bir teknoloji denemekte olan tek kulüp ise Manchester United.

Londra'nın en büyük ikinci havalimanı olan Gatwick'te Aralık ayında 2 gün boyunca binlerce uçuş İHA'lar nedeniyle iptal olmuştu. Bu yüzden İHA'ların yarattığı tehditler İngiltere basınında sıklıkla işleniyor.

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'Teröristler İHA ile panik yaratarak stadyumdan kaçan taraftarları da hedef alabilir'

Daily Telegraph'a göre İHA'lar stadyumlara yönelik olası kimyasal veya patlayıcılı saldırıların yanı sıra bahis şirketlerine karşı avantaj sağlamak veya kaçak yayın yapmak için de kullanılabilir.

Gazeteye yazan FIFA'nın eski güvenlik birimi başkanı Chris Eaton da uzmanların İHA'lara karşı yıllardır uyarıda bulunduğuna dikkat çekti.

Eaton, "Teröristler İHA ile panik yaratarak stadyumdan kaçan taraftarları da hedef alabilir" ifadelerini kullandı ve Rusya'nın Dünya Kupası'nda kullandığı 12 stadyumun da İHA'lara karşı korumalı olduğunu ve Rusya'nın İHA'larla saldırı planlarını açığa çıkardığını yazdı.

Chris Eaton, İngiliz kulüplerinin de Rusya'yı örnek alması gerektiğini, aksi takdirde Gatwick'teki gibi veya daha kötü anların yaşanması ihtimalinin zamanla artacağını vurguladı.

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Spor dünyasında İHA olayları

Ekim 2014: Sırbistan-Arnavutluk maçında yaşanan olay, spor tarihindeki en bednam İHA olayı olabilir. EURO 2016 elemelerindeki karşılaşmada sahaya Arnavutluk bayrağıyla giren İHA stadyumu karıştırmıştı. Sırp oyuncu Stefan Mitrovic'in bayrağı indirmesi üzerine Arnavut oyuncular bayrağı elinden almaya çalışmış, çıkan hengame sonrasında Sırp seyirciler sahaya inerek Arnavut oyunculara saldırmıştı. Yarıda kalan maç Arnavutluk'un hükmen galibiyetiyle tescillendi.

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Aralık 2015: İtalya'daki Alp Disiplini Dünya Kupası'nda şampiyonluk unvanını korumak için kayak pistine çıkan Marcel Hirscher'ın kaydığı sırada bir İHA kamerası ünlü kayakçının birkaç metre yanına düştü.

Image caption Hirscher bir saniyeden kısa bir farkla kurtuldu