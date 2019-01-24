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Spor Toto Süper Lig'de 15. sırada bulunan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda da büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Fenerbahçe son 16 turunda 1-0 yenildiği ilk maçın rövanşında Ümraniyespor'a yine aynı skorla mağlup olarak elendi.

Ümraniyespor'a galibiyeti ve turu getiren gol, 89. dakikada Leandrinho'dan geldi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Ümraniyespor bu skorla çeyrek finale yükseldi.

Fenerbahçe'de 68. dakikada Martin Skrtel kırmızı kart gördü.

Sarı Lacivertliler bu nedenle Kadıköy'deki maçın son 22 dakikasını ve uzatma dakikalarını 10 kişi tamamladı.

Fenerbahçe bu sonuçla 6 yıl sonra Türkiye Kupası'nda alt ligden bir takıma elenmiş oldu.

Sarı Lacivertiler 2013 yılında Fethiyespor'a elendiğinde takımın başında yine Ersun Yanal vardı.

Fenerbahçe seyircisi yoktu

Ümraniyespor karşılaşmasında Fenerbahçe taraftarları tribünlerdeki yerlerini alamadı.

Sarı Lacivertliler geçen sezon kupada oynanan Beşiktaş maçında çıkan olaylar nedeniyle ceza almıştı.

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vararak İstanbul'a getirdiği Chelsea'nin Nijeryalı futbolcusu Victor Moses ise karşılaşmayı Protokol Tribünü'nden takip etti.