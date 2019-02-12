Fenerbahçe 1- Zenit 0: Sarı-lacivertliler ilk maçtan avantajlı skorla ayrıldı

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu mücadelesinde Rusya temsilcisi Zenit St. Petersburg'u ağırladığı maçı, Islam Slimani'nin golüyle 1-0 kazandı. İki takım arasındaki rövanş maçı 21 Şubat Perşembe günü Rusya'da oynanacak.

İlk dakikalardan itibaren üstün bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe'de Moses, Valbuena, Hasan Ali Kaldırım ve Isla iyi bir performans sergiledi.

Bu dakikalarda net fırsatları gole çeviremeyen Fenerbahçe'nin tek golü 21. dakikada İslam Slimani'den geldi.

43. dakikada Mehmet Topal'ın Driussi'ye yaptığı hareket sonrası Zenit penaltı kazandı. Ancak Robert Mak'ın kullandığı penaltıyı kaleci Harun kurtardı ve ilk yarı sarı lacivertli ekibin 1-0'lık galibiyetiyle tamamlandı.

Zenit, son 20 dakikada etkili olmaya çalıştı, ancak net pozisyonlar yakalayamadı ve Fenerbahçe sahadan 1-0'luk üstünlükle maçı bitirdi.

Fenerbahçe'de 14. dakikada sarı kart gören Isla, 21 Şubat'ta oynanacak rövanşta oynayamayacak.