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Galatasaray, İstanbul Türk Telekom Stadı'nda oynanan UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Portekiz'in Benfica ekibine 2-1 yenilerek, rövanş öncesi avantajı rakibine kaptırdı.

Sarı-kırmızılı takım, Benfica'dan Eduardo Salvio'nun 28. dakikada penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.

Galatasaray müsabakanın 54. dakikasında Christian Luyindama'nın kaydettiği golle beraberliği sağlarken, Benfica 64. dakikada Haris Seferovic ile bir gol daha buldu ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın rövanşı, 21 Şubat Perşembe günü Lizbon'daki Luz Stadı'nda oynanacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması ilk maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında elde ettiği galibiyetten sonra Avrupa arenasında çıktığı 6 müsabakayı kazanamadı.

Benfica ise Türk takımlarına karşı deplasmanda ilk kez galip geldi.