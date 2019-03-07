Amedspor oyuncusu Mansur Çalar'a futbol müsabakalarından ömür boyu men cezası

Telif hakkı DHA Image caption Mansur Çalar, futbol müsabakalarından ömür boyu men edildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Cumartesi günü Amedspor ve Sakaryaspor arasında oynanan 2. lig karşılaşmasında çıkan olayların ardından Amedspor futbolcusu Mansur Çalar'a ömür boyu futboldan men cezası verdi.

Çalar hakkında sahaya elinde jiletle çıktığı ve Sakaryasporlu oyuncuları yaraladığı iddia edilmiş, Amedspor ve oyuncuları Çalar iddiaları reddetmişti.

PFDK ayrıca Amedspor'a bir maç seyircisiz oynama, Muhammed Ali Özdemir'e 4 maç, Muhlis İstemi'ye 5 maç men cezası verdi.

Türkiye 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta sonu oynanan Amedspor-Sakaryaspor maçı sonrası iki futbol takımı birbirine karşılıklı suçlamalar yöneltmişti.

Sakaryasporlu futbolcular, rakip bir oyuncuyu kendilerini kesici aletle yaralamakla suçlarken, Amedspor ise asılsız iddialarla kulübün hedef yapılmaya çalışıldığını savundu.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçın ardından gerginlik yaşanmıştı.

Diyarbakır'da Cumartesi günü oynanan maç 1-1 sona erdi.

Sakaryaspor oyuncularının suç duyurusunda bulunması üzerine Mansur Çalar 4 Mart'ta ifade vermişti.

Çalar ifadesinde, rakip takım oyuncularının iddia ettiği gibi elinde jilet veya kesici alet bulunmadığını anlattı. Çalar hakkındaki iddiaları yalanlarken Amedspor Kulüp Başkanı Ali Karakaş da Amedspor oyuncularının 'tahrik edildiğini' ifade etti:

"Konuk takımdan Dilaver Güçlü İstiklal Marşımız okunurken bozkurt işareti yaparak futbolcularımızı tahrik etmiş ve olayların başlamasına neden olmuştur. Bu futbolcu hakkında bugün suç duyurusunda bulunacağız. Görüntülerde futbolcumuzun rakip futbolcuya dokunduğu, diğerinin de hafifçe yüzünü itelediği görülüyor. Burada kesici alet kullanılsa futbolcular o acıdan yere düşer, en azından tepki gösterir. Kaldı ki futbolcumuzun elinde hiçbir madde görülmüyor. Sakaryalıların sosyal medyada yayınladığı o görüntülerde de oynamalar var. Futbolcumuzun elinde herhangi bir madde yok. Ama bir şey varmış gibi gösteriliyor. Bir de İstiklal Marşımız okunurken taraftarlarımızın İstiklal Marşımızı ıslıkladığını utanmadan söylüyorlar. Yayıncı kuruluş TRT'de o görüntüler var. Halbuki böyle bir olay yaşanmış değil. Sakaryaspor son 2 maçtan 1 puan aldı. Şampiyonluk şansları zora girdi, kulüp yöneticileri bu şekilde başarısızlıklarını örtbas ediyorlar. Taraftarlarımız da son derece sağduyulu davrandı ve hiçbir olay yaşanmadı. Futbolcular arasında ufak- tefek itişmeler yaşanmış ve her iki takımdan da kırmızı kart görenler var. Yine hakemin korktuğunu söylüyorlar. Hakem bariz bir golümüzü vermedi. Adam korksa, golümüzü iptal etmez. Bu bir algı operasyonudur, başka bir şey değildir."

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) Amedspor'la ilgili aldığı kararın maddesi şöyle:

"14- Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün, 02.03.2019 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER - SAKARYASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü sporcusu MUHAMMED ALİ ÖZDEMİR'in, rakip takım sporcularına yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 2.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü sporcusu MUHLİS İSTEMİ'nin, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü sporcusu MANSUR ÇALAR'ın, rakip takım sporcularına yönelik saldırıları nedeniyle FDT'nin 4/2, 44/1-a ve 35/4. maddesi uyarınca 4 YIL MÜSABAKALARDAN MEN ve 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, üç yılı aşan ceza bakımından FDT'NİN 95/1. Maddesi uyarınca SÜREKLİ HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına (...) karar verilmiştir."