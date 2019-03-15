Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde iki İngiliz takımı eşleşti: Tottenham-Manchester City

Telif hakkı Reuters Image caption Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekilirken

Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi. İlk sekize kalan dört İngiliz takımından Tottenham ve Manchester City birbirlerine rakip oldu.

Eşleşmeler şöyle;

Tottenham-Manchester City

Manchester United-Barcelona

Liverpool-Porto

Ajax-Juventus

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları 9-10/16-17 Nisan tarihlerinde oynanacak. Yarı final karşılaşmalarının tarihleri ise 30 Nisan, 1 Mayıs, 7 Mayıs ve 8 Mayıs.

Yarı finalde Tottenham-Manchester City eşleşmesinin galibi Ajax-Juventus eşleşmesinin galibi olacak.

Manchester United-Barcelona eşleşmesinin galibi de Liverpool-Porto eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Final maçı ise 1 Haziran'da Madrid'de Wanda Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak.

Atletico Madrid'in yeni stadı 68 bin seyirci kapasiteli yeni stadı geçen sezon açılmıştı.

Şampiyonlar Ligi'nde uzun süre sonra Almanya ve Fransa'dan hiçbir takım çeyrek finale kalamamıştı.