Can Bartu'ya veda: "Lütfen yarın Mehmetçik Basri, Lefter ve Can gibi bu taraftarlara layık olun"

Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Can Bartu için bugün Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde sabah saatlerinde bir tören düzenlendi. Kadıköy'deki anma töreninin ardından Bartu'nun cenazesi, Marmara İlahiyat Cami'ne götürüldü. Burada kılınan namazın ardından cenaze Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene Fenerbahçe Spor Kulübü Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Fenerbahçe futbol takımının teknik heyeti, Fenerbahçe futbol takımının mevcut ve eski oyuncuları, Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve 31 Mart seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda isim hazır bulundu.

Törene, Galatasaraylı bir grup taraftar da katıldı.

Törende bir konuşma yapan Bartu'nun kızı Gülfer Arığ, aile olarak "tarifsiz bir acı" yaşadıklarını söyledi.

Arığ, "Onu anlatmaya burada zaman yetmez. Bıraktığı hatıralar benim için ebedi kalacak. İyi ki Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsanesi benim babam olmuş. Sevgisini ve şefkatini bize yaşattığından dolayı kendimi çok şanslı hissediyorum. İslam Çupi bir sözünde 'Can Bartu bir Fenerbahçe orijinalidir' demiş, evet babam Fenerbahçe için yaşadı. Bizler de öleceğiz ama Fenerbahçe yaşayacak. Lütfen yarın Mehmetçik Basri, Lefter ve Can gibi bu taraftarlara layık olun" dedi.

Bartu, dün 83 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. Spora Fenerbahçe'de basketbol oynayarak başlayan Bartu, daha sonra aynı kulüpte futbol takımına geçti.

Bartu, 1969'da Galatasaray'ın efsane ismi Metin Oktay'ın jübilesini yaptığı unutulmaz Galatasaray-Fenerbahçe maçına Galatasaray formasıyla çıkmış, Metin Oktay da kısa bir süre Fenerbahçe forması giymişti.

1970 yılında aktif futbol hayatına nokta koyan Bartu, Sarı-Lacivertli forma altında 326 maç oynadı, 162 gol attı.

Fenerbahçe Başkanı Koç da törende yaptığı konuşmada, "Örnek kişiliği, asil duruşu, müthiş zekası, beyefendiliği, dobra karakteri, kendine has giyim stili, sıra dışı hikayeleri, eşsiz başarıları ve tüm temsil ettikleriyle her şeyden önemli iyi insanlığıyla efsane olmuş adını altın harflerle tarihimize yazdırmış değerimizi, büyük bir Fenerbahçeliyi kaybettik... Bu formayı taşıyacak binlerce sporcu seni her zaman sevgi ve saygıyla hatırlayacak. Her zaman gururla taşıdığın çubuklu forma bize emanet" dedi.