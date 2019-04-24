Telif hakkı Getty Images Image caption Shane Long

Southampton'ın İrlandalı golcüsü Shane Long, Salı günü takımının Watford ile oynadığı maçta İngiltere'de Premier Lig tarihinin en hızlı golünü atan futbolcu olarak tarihe geçti.

Shane Long, 7 saniye 69 salisede topu fileleri gönderdi.

Karşılaşma ise Andre Gray'in 90. dakikada attığı golle 1-1 bitti.

32 yaşındaki Shane Long maçtan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Menajerimiz maça hızlı başlamamızı ve rakibimizi baskı altında tutmamızı istemişti. Böylesi bir rekoru kırmak güzel" dedi.

İrlandalı golcü bu sezon şu ana kadar 3'ü son 4 maçta olmak üzere 4 gol attı.

İngiltere Premier Ligi'nde en hızlı gol rekoru daha önce Tottenham Hotspur'un defans oyuncusu Ledley King'e aitti.

Ledley King, 2000 yılında takımının Bradford ile oynadığı maçta 9 saniye 82 salisede topu filelere göndermişti.

King ise rekorunun kırıldığı dakikalarda İngiltere Premier Ligi'nde Salı akşamının bir diğer maçı olan Tottenham-Brighton maçını stadyumda izliyordu.

Tottenham 3 hafta önce açılan yeni stadyumundaki maçı 1-0 kazanarak Premier Lig'de son 3 haftaya 3. sırada girdi.

Telif hakkı John Stanton