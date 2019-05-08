Telif hakkı Reuters Image caption Divock Origi Liverpool'un sürpriz kahramanı oldu

Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam Liverpool Barcelona'yı 3-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında 4-0 yenerek finale çıkmayı başardı.

Anfield Stadyumu'ndaki karşılaşma, Şampiyonlar Ligi'nin unutulmaz maçları arasında tarih sayfalarındaki yerini aldı.

Peki Şampiyonlar Ligi'nin diğer unutulmaz geri dönüşleri hangileriydi?

2017/18 Çeyrek Final: Roma 4-1'in rövanşında Barcelona'yı eledi

Telif hakkı EPA Image caption Futbolcular zaferi böyle kutladı

1984'ten beri Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkamayan Roma'nın taraftarları, çeyrek final ilk maçında Barcelona'ya 4-1 yenildikten sonra işlerinin zor olduğunu düşünüyordu.

Fakat Roma önündeki büyük engeli 3-0 ile aşarak deplasman golü kuralıyla adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

Yarı finalde ise Roma Liverpool'a benzer bir şekilde kaybetti, evinde 4-2 kazandığı maçın rövanşını 5-2 kaybederek elendi.

2016/17 Son 16: Barcelona 4-0'ın rövanşını 6-1 ile aldı

Telif hakkı Getty Images Image caption Sergi Roberto Barcelona'ya turu getiren altıncı golün ardından

Fransa'da PSG'ye 4-0 kaybeden Barcelona, rövanş maçında ilk 50 dakikada 3-0 öne geçerek umutlansa da Cavani'nin skoru 3-1'e taşıyan golü Katalan ekibi için işi zora sokmuştu: Deplasman golü kuralı nedeniyle 5-1'lik skorun da yetmeyeceği Barcelona'nın geriye kalan 40 dakikada 3 gol daha bulması gerekiyordu.

Maçın son dakikalarına benzer bir skorla girilirken sahneye çıkan Neymar 88. ve 91. dakikalarda ağları havalandırdı. Son bir gol için yüklenen Barcelona, 95. dakikada Sergi Roberto'nun ayağından aradığı golü buldu ve takımını çeyrek finale taşıdı.

Son dakikada gelen bu golün ardından zıplayan on binlerce insanın, kentte 1.0 büyüklüğünde bir deprem oluşturduğu açıklandı.

2011/12 Son 16: Chelsea 3-1'in rövanşında Napoli'yi 4-1 yendi

Telif hakkı PA Image caption Didier Drogba o dönemde Chelsea'nin en önemli gol silahıydı

Napoli'den Londra'ya 3-1'lik yenilgiyle dönen Chelsea'nin teknik direktörü Andre Villas-Boas, ligde bir maç daha kaybettikten sonra görevden alındı.

Geçici menajer olarak göreve başlayan Roberto di Matteo, ilk maçtan iki hafta sonraki rövanşta 4-1'lik galibiyetle takımını bir üst tura taşıdı.

Di Matteo maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar çok mutlu olduğum geceler oldu ama bu gece kulübün tarihine geçecek" dedi.

Haksız da sayılmazdı. Chelsea o zaferin ardından diğer turları da aşarak tarihindeki ilk ve tek Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine ekledi.

2004/05 Finali: İstanbul'da unutulmaz gece

Telif hakkı Getty Images Image caption Liverpool İstanbul'da aldığı kupayı kutlarken

Şampiyonlar Ligi'nin en heyecanlı finallerinden birinin yaşandığı o gece, AC Milan'ın Liverpool karşısında 3-0 öne geçmesiyle başlamıştı. Devre arasına girildiğinde Liverpool'un tarihe geçecek bir geri dönüşe imza atacağından kimsenin haberi yoktu.

Liverpool ikinci yarıda skoru 3-3'e getirdi ve penaltılarda 3-2'lik zaferle kupayı kaldırdı.

Takımdan ayrılacağı söylenen Liverpool'un kaptanı Steven Gerrard, "Böyle bir geceden sonra takımdan ayrılmayı düşünebilir miyim sizce?" diye sordu.

Takım arkadaşları, Gerrard'ın kız arkadaşının o gece İstanbul'da olmadığını ve Gerrard'ın yatakta yanında kupayla uyuduğunu söyledi.

2003/04 Çeyrek Final: Son şampiyon Milan, A Coruna'da yıkıldı

Telif hakkı Getty Images Image caption Milan golcüsü Kaka maçın ardından böyle yıkıldı

Önceki yıl Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış olan İtalyan ekibi AC Milan; Maldini, Alessandro Nesta, Cafu, Clarence Seedorf, Andrea Pirlo, Kaka ve Shevchenko'lu kadrosuyla İspanya'da Deportivo La Coruna'nın karşısına çıktığında çoğu futbolsever ilk maçı 4-1 kaybetmiş A Coruna temsilcine şans vermiyordu.

Fakat Deportivo AC Milan'ı 4-0'la aşarak yarı finale çıktı.

1999/2000 Çeyrek Final: Barcelona uzatmalarda Chelsea'yi eledi

Telif hakkı Getty Images Image caption Patrick Kluivert golü böyle kutlamıştı

Londra'da Barcelona'yı 3-1 yenen Chelsea, İspanya'da aynı skorla yenilince maç uzatmalara gitti.

Uzatmalarda Rivaldo ve Kluivert'ın golleri Barcelona'ya turu getirdi.

Katalan ekibi, bir üst turda kendi liginden Valencia'ya elendi.

Şampiyonlar Ligi: Liverpool, Barcelona karşısında mucize geri dönüşle finalde