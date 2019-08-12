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Hollanda Milli Takımı'nın en fazla forma giyen futbolcusu olan Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, profesyonel futbol yaşamının sona erdiğini açıkladı.

Son olarak Katar ekibi Al Gharfa forması giyen 35 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi bu yaz başında sona ermişti.

Kendisine yeni kulüp bulamayan Sneijder, Utrecht Futbol Kulübü Televizyonu'na yaptığı açıklamada, sessiz esasız profesyonel futbol yaşamına son verdiğini söyledi.

Doğum yeri olan Utrecht kentindeki stadyumda bir Skybox loca kiralayan yıldız futbolcu, "Bu şehri çok seviyorum. Artık futbol oynamayı bıraktığım için anılarımı paylaşacak güzel bir yer arıyorum" dedi.

Hollanda Milli Takımı formasını 134 kez giyen Snijder, 130 kez milli olan Edwin van der Sar'ın elinden bu rekoru aldı.

Futbol yaşamına Amsterdam ekini Ajax'ın altyapısında başlayan Wesley Sneijder, 2 Şubat 2003'te profesyonel takımla ilk kez sahaya çıktı.

Bir yıl sonra Hollanda'nın en iyi orta saha oyuncusu seçilen yıldız futbolcu, 2007 yılında İspanya'nın Real Madrid takımına transfer oldu.

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Real Madrid forması ile La Liga şampiyonluğunu kazanan Sneijder'in bir sonraki durağı İtalyan ekibi Inter oldu.

Hollandalı yıldız, Inter Milan'da Serie A şampiyonluğu, iki kez İtalya Kupası ile UEFA şampiyonluğu kazandı.

Sneijder, 20 Ocak 2013 tarihinde Galatasaray ile anlaştı.

Sarı - kırmızılı ekiple 3,5 yıllık sözleşmeye imza atan Hollandalı yıldızın sözleşmesi 2016 yılında 2 yıl daha uzatıldı.

Hollandalı oyuncu, 126 maçta 43 gol kaydettiği Ajax'tan sonra, kariyerinin en iyi ikinci dönemini İstanbul'da yaşadı. Galatasaray formasıyla 124 maça çıkan Sneijder, 35 gol attı.

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Ancak teknik direktör Igor Tudor ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle 2017 yılında İstanbul'a veda ederek, Fransa'nın Nice takımı ile anlaştı.

Fransa macerası kısa süren Sneijder, 2018 yılında Katar ekibi Al Gharfa'ya transfer oldu. 22 maçta 15 gol atan Hollandalı oyuncu, sakatlık ve özel yaşamındaki olaylar nedeniyle 6 aydır sahalardan uzaktı.

Kulüpler bazında 572 resmi maça çıkan Sneijder toplam 152 gol atıp, 142 asist yaptı.

Hollanda Milli Takımı formasıyla 3 Dünya Kupası 3 kez de Avrupa Kupası finallerine katılan Sneijder, 134 maçta 31 kez fileleri havalandırdı.

Sneijder, Portakallar ile 2010 Dünya Kupası'nda İspanya'ya karşı final oynadı. 1 - 0 kaybeden Hollanda, dünya ikincisi oldu.

Sneijder'in forma giydiği Hollanda Milli Takımı, 2014 Dünya Kupası'nı da üçüncü sırada tamamladı.

Fotomodel ve televizyon sunucusu Yolanthe Cabau ile evli olan Sneijder, bir süre önce boşanma iddiaları ile medyanın gündemine gelmişti.