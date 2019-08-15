Süper Kupa: Liverpool Chelsea'yi penaltılarda yenerek kupaya aldı

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İstanbul'da oynanan UEFA Süper Kupa finalinde Liverpool, Chelsea'yi penaltılarda yenerek kupanın sahibi oldu. Normal süresi 1-1 biten maç uzatma devrelerinde 2-2 sonuçlandı. Seri penaltı atışlarında rakibine 5-4 üstünlük kuran Liverpool, böylece Süper Kupa'yı müzesine götüren ekip oldu.

Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu'nda oynanan maçı Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetti.

Frappart daha önce hep erkek hakemlerin yönettiği bu finalde düdük çalarak tarihe geçti.

Maçta Chelsea, 36'ncı dakikada Olivier Giroud'un golüyle öne geçti. İlk yarı bu sonuçla tamamlanırken, 48'inci dakikada Sadio Mane skora denge getirdi ve normal süre 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

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95'inci dakikada tekrar sahneye çıkan Mane, Liverpool'u 2-1 öne geçirdi. 100'üncü dakikada Chelsea'nin kazandığı penaltıda Jorginho skoru 2-2'ye getirdi. Mücadelenin galibi penaltı atışları sonrasında rakibine 5-4'lük üstünlük kuran Liverpool oldu.

Ayrıntılar birazdan…