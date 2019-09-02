Raketiyle hakeme 'ateş eden' şampiyon tenisçiye 10 bin dolar ceza

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ABD Açık Tenis Turnuvası'nda yanlış karar veren çizgi hakemine raketini tüfek gibi doğrultarak "ateş eden" şampiyon tenisçi Mike Bryan'a 10 bin dolar ceza kesildi.

Bu, 1881 yılından beri düzenlenen turnuvada şimdiye kadar bir sporcuya verilen en ağır ceza olarak kayıtlara geçti.

Pazar günü New York'ta oynanan çift erkekler maçında kardeşi Bob Bryan ile birlikte Frederico Delvonis ve Roberto Carbellas Baena ile mücadele eden Mike Bryan, video incelemesinin ardından kararın düzeltilmesi üzerine tepkisini hakeme "nişan alıp ateş ederek" gösterdi.

Hakem Mariana Alves, daha sonra "Çizgi hakemine yapılmış bu hareket bana karşı da yapılmıştır" diyerek Bryan'ı uyardı.

Bryan ve kardeşi maçı 2-1 kazandı.

'Düşüncesiz bir şakaydı'

CNN Televizyonu, Bryan'ın bu hareketinin Teksas'ta Cumartesi günü yedi kişinin öldüğü saldırının sonrasına rastladığına dikkat çekti.

Teksas'ta dün silah alımı ve kullanımına ilişkin sınırlamaların büyük ölçüde kaldırıldığı yeni yasal düzenlemeler yürürlüğe girdi.

ABD Açık Turnuvası'nda çift erkeklerde altı şampiyonluğu bulunan Mike Bryan, "Amacım şaka yapmaktı" diyerek özür diledi.

Bryan, New York Times gazetesine açıklamasında "Oyun olsun diye yaptım ama son yaşananlar ve siyasi iklim göz önüne alındığında yaptıklarımın düşüncesizlik olarak görülebileceğini anlıyorum. Söz veriyorum bir daha böyle bir şey yapmayacağım" dedi.