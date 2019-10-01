Ronaldo-Messi devri bitiyor mu?

Telif hakkı Getty Images Image caption Christiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde forma giyme ihtimali var

Christiano Ronaldo ve Lionel Messi yeni sezona iyi başlamadı. İkili 7 lig maçında sadece 3 gol atabildi.

Ronaldo ve Messi son 10 yılda futbol sahnesine egemen olmuş, toplam 1369 gol atmıştı.

Kazandıkları toplam Altın Top ödülü sayısı 10, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sayısı 9'du.

Düşüş başladı mı?

Hiçbir şey sonsuza kadar sürmez. İki futbolcunun 30 Eylül itibarıyla toplam gol sayıları 2005-06 sezonundan bu yana ilk defa 5'in altında kaldı.

Bu sayı 2011-12 sezonunda 20'den, geçen sezon ise 10'dan fazlaydı.

Altın Top Ödülü geçen yıl 11 yılda ilk kez bu iki futbolcudan başka birine gitti.

Barcelona ve Arjantin'in 32 yaşındaki yıldızı Messi bu sezon birden fazla sakatlık yaşadı. Messi 2010-11'den bu yana 476 maçta forma giydi. Bu sayı Avrupa'nın en büyük 5 ligindeki tüm futbolculardan daha fazla. Ronaldo da bu listede 452 ile 3. sırada yer alıyor.

Lionel Messi'nin kariyerinde sakatlıklar eksik olmadı. Sadece bir sezonu sakatlanmadan tamamlayabildi. Fakat yine de bu kadar fazla maç kaçırması sık görülen bir durum değildi.

Messi geriye kalan 31 La Liga maçında forma giyse bile bu 2013-14 sezonundan bu yana en az forma giydiği sezon olacak. 3 maç daha kaçırırsa, maç başına bir gol attığı dönemlerden önceki bir tarih olan 2007-08 sezonundan bu yana en az forma giydiği sezona tanıklık edeceğiz.

Messi geçen yıl her şeye rağmen efsanevi bir sezon geçirdi, 50 maçta 51 gol attı ve FIFA ödülü kazandı.

Fakat bu sezon forma giydiği 120 dakikada ağları havalandıramaması hayranlarını endişelendiriyor.

Bu sezon bir sakatlık yaşayan Ronaldo'nun forma giydiği maç sayısı da 2014-15 sezonundan beri azaldı. Buna paralel olarak gol sayıları da…

Geçen sezon 43 maçta attığı 28 gol, başkaları için çok iyi sayılabilecek bir istatistik olsa da kendisinin Manchester United'dan ayrıldıktan sonra en az gol attığı dönemdi geçen sezon.

Ayrıca 2011-12'den bu yana Altın Krampon veya Şampiyonlar Ligi Kupası kazanmadığı ilk sezon oldu.

İtalya'nın Serie A liginde en skorer dördüncü futbolcu oldu, kendisinden iki yaş büyük Sampdoria oyuncusu Fabio Quagliarella'nın gerisinde kaldı.

Bu seviyede ne kadar kalabilirler?

Telif hakkı Getty Images Image caption Luca Toni, Ronaldo'nun kariyerinin son dönemleri için iyi bir ölçüt olabilir: Toni 34. doğum günün ardından 56 gol attı.

Ronaldo, kariyerinin son dönemlerindeki futbolcuların Avrupa'nın beş büyük ligi içinde en fazla gol attığı İtalya'da olduğu için daha rahat hissedebilir.

2010-11 sezonundan beri bu liglerde 34 yaşın üzerinde 30 gol barajını geçmeyi başaran altı futbolcu oldu ve bunların dördü İtalya'daydı.

Luca Toni 34 yaşından sonra Fiorentina ve Verona kulüplerinde 56 gol attı. Aynı yaştan sonra Antonio di Natale da Udinese için 54 kere ağları havalandırdı.

Messi ve Ronaldo'nun bedenleri, çok genç yaşlarından itibaren uzun yıllar çok sayıda maça çıktıkları için yorgun düşebilir mi?

Ronaldo 23 yaşına geldiğinde sadece Premier Lig'de 184 maça çıkmıştı. Messi ise La Liga'da 144 maç oynamıştı.

34 yaşının üzerinde 30 gol barajını geçen oyunculardan yalnızca Totti, 23 yaşına geldiğinde 100'den fazla maçta forma terletmişti.

İkilinin yaşında çok sayıda maça çıkan Wayne Rooney ve Michael Owen'ın kariyerleri, Messi'nin günümüzdeki yaşına varmadan bitti ve bunun sorumlusu olarak genç yaşta çok maça çıkmaları gösteriliyor.

Kıracakları hangi rekorlar kaldı?

Telif hakkı Getty Images Image caption Soldan sağa: Josef Bican tüm zamanların en fazla gol atan futbolcusu (olabilir), Ali Daei ulusal takımlarda en fazla gol atan futbolcu ve Francisco Gento herkesten fazla Avrupa Kupası kazandı

Ronaldo ve Messi çok sayıda rekor kırsa da henüz elde edemedikleri başarılar da var.

Messi La Liga, Barcelona ve Arjantin tarihinin en golcü futbolcusu.

Ronaldo da aynı istatistiğe Real Madrid, Portekiz ve Şampiyonlar Ligi'nde sahip.

Ronaldo La Liga'nın gol rekorunda ikinci sırada, Messi ise Şampiyonlar Ligi.

Peki geriye ne kaldı?

Ronaldo 93 gol ile milli maçlarda en fazla gol atan ikinci futbolcu. Birincilik için 16 gol önünde bulunan İran efsanesi Ali Daei'yi geçmesi gerekiyor.

Son maçında Litvanya'ya karşı dört gol atması bunun ihtimaller arasında bulunduğunu gösteriyor.

Bir Şampiyonlar Ligi daha kazanırsa 1950'ler ve 1960'larda Real Madrid'de forma giyen Francisco Gento'nun altı kupalık rekoruna yetişecek. Ayrıca Clarence Seedorf ile birlikte, bu kupayı üç ayrı kulüple kazanan ikinci kişi olacak.

Ronaldo'nun Euro 2015 ve 2019 Uluslar Ligi kupalarının aksine Messi büyük ihtimalle büyük bir uluslararası kupa kazanamadan emekli olacak.

Arjantinli yıldız 2008 Olimpiyatlarını kazanmıştı ama bu bir gençlik turnuvasıydı. Messi 2014'teki Dünya Kupası finalin ve üç ayrı Copa America finalinden eli boş döndü.

2020 Copa America ve 2022 Dünya Kupası Messi'nin bu hedefindeki son şansları olacak.

Ronaldo bugüne kadar oynadığı kulüplerde 604, Messi ise 603 gol attı.

Ama ikiliden daha fazla gol atan futbolcular var.

Eski yıllar ve küçük ligler için istatistik bulmak her zaman kolay değil.

Gayri resmi istatistik sitesi RSSSF'ye göre eski Avusturya ve Çekoslovakya forveti Josef Bican resmi maçlarda en az 805 gol attı. Bican'ın alt liglerde geçirdiği bir sezonuna dair yeterli bilgi bulunmuyor.

Ronaldo için bu sayı 697. Messi ise Ronaldo'nun 25 gol gerisinde.

Ronaldo 41 yaşına kadar oynayabilirse bu sayıyı geçmesi için her sezon 16 gole ihtiyaç duyacak.

İkiliden daha fazla gol atabilen diğer futbolcular ise Romario (772), Pele (767), Ferenc Puskas (746) ve Gerd Muller (735).

UEFA istatistiklerine göre ise Avrupa liglerinde en fazla gol rekoru 518 ile Bican'da. Bir gol gerisinden de Puskas geliyor.

Ne zaman emekli olacaklar?

İspanyol gazeteci Guillem Balague'a göre "Messi 40 yaşına gelmeden emekli olacak".

Arjantinli yıldızın Barcelona ile sözleşmesi 2021'e kadar sürüyor. Fakat son dönemde çıkan haberlere göre Messi'nin bu sezon sonu ayrılma ihtimali de bulunuyor. Messi daha önce, bir gün ülkesindeki eski kulübü Newell's Old Boys kulübünde tekrar forma giymek istediğini söylemişti.

Balague "Artık 32 yaşında ve ilk defa Messi'ye yakın insanlardan 'Ya Barcelona'da yalnızca iki yılı kaldıysa' gibi sözler duyuyorum" diyor ve ekliyor:

"Her sezon sonu fit olup olmadığını değerlendiriyor. Aklında bir yerlerde 2022 Dünya Kupası var ve sözleşmesi 2021'de bitiyor.

"Aradaki bir yıl… O süreyi büyük liglerden birinde bedeni ve zihnini hırpalayarak mı geçirmek ister yoksa vites küçültüp 2022 Dünya Kupası'na hazırlanmak mı?"

Ronalda bugüne kadar birçok kere 41 yaşına kadar oynayabileceğini söylemişti.

Fakat Ağustos ayındaki bir söyleşide daha erken emekli olabileceğinin sinyalini verdi:

"Belki kariyerimi önümüzdeki yıl sonlandırırım. Ama 40 veya 41 yaşına kadar da oynama ihtimalim var."

Bir sonraki Messi/Ronaldo kim olacak?

En büyük aday Kylian Mbappe.

20 yaşındaki Fransız yıldız Messi ve Ronaldo'nun toplamından daha fazla Dünya Kupası kazandı ve Avrupa'nın en büyük beş ligi içinde 23 yaş altı futbolcular arasında en fazla gol atan kişi.

Monaco ve PSG'de her 104 dakikada bir gol attı. Bugüne kadarki 102 golünün 14'ü Şampiyonlar Ligi, 13'ü de ulusal maçlardaydı.

Bir diğer aday da Real Sociaedad'ın 22 yaşındaki yıldızı Mikel Oyarzabal.

Barcelona'da halihazırda 231 dakika forma giymiş olan 16 yaşındaki Ansu Fati de önemli bir aday.

Atletico Madridli genç Joao Felix de geçen yıl Benfica'da 20 gol attı.

19 yaşındaki Norveç vatandaşı Erling Haaland da bu sezon Red Bull Salzburg formasıyla 10 maçta 17 gol attı, dört hat-trick yaptı.