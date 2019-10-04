Wolves'un Beşiktaş galibiyeti İngiliz basınında: 39 yıl sonra ilk zafer

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İngiliz gazeteleri dün akşam oynanan Wolverhampton - Beşiktaş maçına bugünkü spor sayfalarında yer verdi.

İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Wolves, Willy Boly'nin 90+3'üncü dakikadaki golüyle 1-0 kazanmıştı.

Telegraph gazetesi, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki ilk maçında Braga'ya yenilen Wolves'un Beşiktaş'ı mağlup ederek Avrupa kupalarında 39 yıl sonra ilk galibiyetini aldığını yazdı.

Telegraph, defans oyuncusu Boly'nin "bir forvet gibi attığı" son dakika golüyle kulübün tarihine geçtiğini yazdı.

Gazeteye göre Wolves menajeri Nuno Espirito Santo, "Çok zor bir stadyumda zafer kazanmaktan mutlu olsa da" oyuncularının performansından, özellikle de Beşiktaş'a verilen pozisyonlardan memnun değil. Telegraph, Santo'nun "Zaman zaman takım olarak atak yapmayı başaramadık, bireysel çabalar izledik. Bunu düzeltmemiz lazım. İyi değildik ve bunu çözmek için değişiklikler yaptık. Oyunun dinamiklerini değiştirmemiz gerekiyordu" sözlerine yer verdi

Wolves'un son maçlardaki son dakika gollerini hatırlatan Times spor muhabiri Bill Edgar "Boly bir şovun daha finalini yazdı" başlığını kullandı.

Nuno Espirito Santo'nun yönetimindeki İngiliz ekibinin ilk yarıda zorlandığını fakat ikinci yarıda Adama Traore'nin oyuna girmesinin takıma enerji verdiğini yazan Edgar, Wolves kaptanı Conor Coady'nin "Burası zor bir deplasman ama başardık. Bizim için çok özeldi" sözlerini aktardı.

Edgar "Türk futbolunun geleneksel üç devinden biri" olarak tanımladığı Beşiktaş'ın bu sezon Üç Büyükler'deki yeriyle değil ligin son üç sırasındaki düşme hattına gerilemesiyle gündemde olduğunu belirtti.

Guardian: Eski gücünde olmayan Beşiktaş'ın tribünleri boştu

Telif hakkı Getty Images Image caption Tribünlerdeki boşluğu Willy Boly'nin gol sevinci yaşadığı bu karede de görmek mümkündü

Maçı Vodafone Park'ta izleyen Guardian muhabiri Paul Doyle ise Avrupa Ligi grupları öncesindeki eleme turlarında tüm deplasman maçlarını kazanan Wolves'un bu geleneğini devam ettirerek grubun ilk maçında Braga'ya evinde kaybettiği puanı telafi ettiğini yazdı.

Beşiktaş'ın eski gücünden uzak ve ligde düşme hattında olması nedeniyle seyircilerin maça ilgi göstermediğini aktaran Doyle, bu nedenle stadın atmosferinin de eskisi kadar korkutucu olmadığını aktardı.

Doyle, "Maç başladığında, Türkiye Süper Ligi'nin düşme hattındaki bu takımın özel bir numarası olmadığı belli oldu" dedi.

i gazetesi ise Wolves menajeri Santo'nun şu sözlerine yer verdi:

"Mücadeleye devam edeceğiz. İki yıl önce (İngiltere'nin ikinci ligi olan) Championship'teydik, bu yüzden gurur duymalıyız, taraftarlarımız müthişti.

"Oyuncular çok çalıştı. Beşiktaş iyi bir takım, bizi zorladılar ama biz daha organizeydik."