EURO 2020: Türkiye'nin de mücadele edeceği 'en farklı' Avrupa Futbol Şampiyonası

Telif hakkı Reuters Image caption Avrupa Futbol Şampiyonası kupası ve EURO 2020 logosu

İzlanda beraberliği ile EURO 2020 finallerine katılmayı garantileyen Türkiye, gruptaki son maçında deplasmanda Andorra'yı 2-0 mağlup etti. Türkiye böylece H Grubu'nu 23 puanla, son dünya şampiyonu Fransa'nın arkasında 2. sırada tamamladı.

Türkiye H Grubu'ndaki maçlarında 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

A Milli Takım 18 gol atarken, 10 maçta sadece 3 gol yedi ve EURO 2020 finalleri için de umut verdi.

Bu sezon futbolda kulüpler düzeyinde Avrupa kupalarında istediği sonuçları alamayan Türkiye'de EURO 2020 heyecanı erken başladı.

Turnuva hakkında merak edilenleri derledik:

EURO 2020'nin diğer turnuvalardan farkı ne?

EURO 2020, ilk Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 60. yılı vesilesiyle özel bir formatta oynanacak.

24 takımlı turnuvada maçlar kıta çapında 12 kentte oynanacak.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın tarihinde daha önce sadece iki kez, 2000 ve 2008'de turnuva iki ülkede organize edilmişti.

EURO 2000 Hollanda ve Belçika'da, EURO 2008 Avusturya ve İsviçre'de düzenlenmişti.

Telif hakkı AFP Image caption EURO 2020 maçlarının oynanacağı kentler

EURO 2020'de maçlar hangi ülkelerde ve kentlerde oynanacak?

Turnuvada 6 grupta maçların oynanacağı kentler şunlar;

A Grubu: Roma (İtalya) ve Bakü (Azerbaycan)

B Grubu: Saint-Petersburg (Rusya) ve Kopenhag (Danimarka)

C Grubu: Amsterdam (Hollanda) ve Bükreş (Romanya)

D Grubu: Londra (İngiltere) ve Glasgow (İskoçya)

E Grubu: Bilbao (İspanya) ve Dublin (İrlanda)

F Grubu: Münih (Almanya) ve Budapeşte (Macaristan)

Açılış maçı, 12 Haziran'da Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Son 16 turu maçlarının oynanacağı kentler Londra, Amsterdam, Bilbao, Budapeşte, Kopengag, Bükreş, Glasgow ve Dublin

Çeyrek final maçlarının oynanacağı kentler ise Saint-Petersburg, Münih, Bakü ve Roma.

7 ve 8 Temmuz'daki yarı final karşılaşmları ile 12 Temmuz'daki final maçı ise Londra'da Wembley Stadyumu'nda oynanacak.

24 takımın tamamı ne zaman kesinleşecek?

Şu ana kadar 17 ülke, EURO 2020'de mücadele etmeyi garantiledi.

EURO 2020'ye katılmayı garantileyen ülkeler Türkiye Finlandiya Avusturya Fransa Belçika Almanya Çekya İtalya İngiltere Hollanda Polonya Portekiz Rusya İspanya İsveç Ukrayna Hırvatistan

Pazartesi ve Salı günü oynanacak karşılaşmalarla 3 finalist ülke daha netleşecek.

Son 4 takım ise Mart ayında 16 takımın katılacağı UEFA Avrupa Ligi play-off maçları sonrası belli olacak.

Telif hakkı Reuters Image caption A Milli Takım, İzlanda maçı sonrası EURO 2020 finallerine katılma hakkı elde etmesini kutluyor

Türkiye hangi kategoride yer alacak?

EURO 2020'nin kura çekimi ise 30 Kasım Cumartesi Bükreş'te yapılacak.

Türkiye, kura çekiminde 3. kategoride yer alacak.

Grup maçlarının oynanacağı ülkeler ve kentler belli.

Finallerde mücadele edecek takımların maçlarını kendi ülkelerinde oynamaları sağlanacak.

Bu durumda mevcut koşullarda İtalya, Rusya, Hollanda, İngiltere ve İspanya ve Almanya'dan en az biri Türkiye'nin grubunda olacak.

Türkiye EURO 2020 finallerinde