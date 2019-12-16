Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sporting Lizbon oldu

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Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kuraları İsviçre'nin Lyon kentinde çekildi. Türkiye'yi Avrupa kupalarında bu turda temsil edecek tek takım olan Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde Portekiz'in Sporting Lisbon takımıyla eşleşti.

İlk maç 20 Şubat'ta Lizbon'da, rövanş maçı ise 27 Şubat'ta İstanbul'da oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde ise son şampiyon Liverpool, Atletico Madrid'le eşleşti.

Kupayı en çok kazanan Real Madrid'in rakibi ise Manchester City oldu.

Son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

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Son 16 turunda ilk maçlar 18, 19, 25 ve 26 Şubat'ta; rövanş maçları ise 10, 11, 17 ve 18 Mart'ta oynanacak.

Çeyrek final maçlarının tarihleri 7, 8, 14 ve 15 Nisan.

Yarı final maçlarının tarihleri ise 28 ve 29 Nisan ile 5 ve 6 Mayıs.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final maçı 30 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu daha önce 2005'te unutulmaz bir Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmıştı.

Liverpool, 3-0 yenik duruma düştüğü maçta AC Milan'ı penaltı atışlarıyla yenerek kupayı müzesine götürmüştü.

Eski adı Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası olan Şampiyonlar Ligi'ni en fazla kazanan takım Real Madrid.

13 kez kupayı müzesine götüren Real Madrid'i, AC Milan (7) ve Liverpool (6) izliyor.