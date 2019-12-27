Tarihi bir fark yakalayan Liverpool, 29 yıl sonra şampiyonluğa ulaşabilecek mi?

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İngiltere Premier Ligi'nde Noel dönemi oynanan karşılaşmalar sonrası Liverpool kulubü 13 puanlık bir avantaj elde etmiş durumda.

Lig ikincisi Leicester karşısında 4 golle galip gelen Kırmızılar, yılın bu dönemindeki en büyük farklardan birini elde etti.

Ligin zirvesindeki Liverpool ile ikinci Leicester arasında 13 puan fark bulunuyor.

Bu, Boxing Day adı verilen günde yapılan karşılaşmalar sonrası, son 30 yılda elde edilmiş en büyük fark anlamına geliyor.

Son şampiyonluğunu 1990 yılında elde edilen kuzey İngiltere kulübü, birçok yorumcuya göre şampiyonluk kupasını bir ucundan tutmuş durumda.

Takımın Alman teknik direktörü Jurgen Klopp ise karşılaşma sonrası, "Liverpool, şampiyon olduğunu düşünmüyor, şampiyon hissetmiyor, bunu ağzına almıyor" açıklamasını yaptı.

Klopp, "Daha önce puan farkı 10'du şimdi 13... Fakla ilgili tarihi referanslar benim kulağıma olumsuz geliyor. Biz sonraki maça konsantre olmuş durumdayız" dedi.

1993 - 1994 sezonunda Mancester United, aynı dönemde benzer bir fark elde etmiş ve lig sonunda şampiyonluğa ulaşmıştı.

Boxing Day karşılaşmaları sonrası oluşan en büyük farklar Sezon Takımlar Puan Fark Lig sonu 1993-94 Manchester United 53 13 Şampiyon 2019-20 Liverpool 52 13 ? 2017-18 Manchester City 55 12 Şampiyon 1995-96 Newcastle 45 10 İkinci 2005-06 Chelsea 49 9 Şampiyon

Liverpool - Leicester karşılaşmasını BBC Spor adına takip eden Phil McNulty, maç yazısında "Kusursuz Liverpool herkesin şampiyon adayı" ifadesini kullanıyor.

McNulty, 1990 yılından bu yana kulubün birçok kez şampiyonluğu kıl payı kaçırdığını hatırlatıyor ve soruyor "Ama bu kez şampiyonluğu kaçıracaklarını düşünen var mı?

Liverpool Premier Ligi'de bu yıl çıktığı karşılamaların biri hariç tamamını kazandı.

Kulüp geçen yıl da müthiş bir sezon geçirmiş ancak şampiyonluğu, tek yenilgilerini aldıkları Manchester City'ye kaptırmıştı.