Galatasaray Ryan Babel'i altı aylığına Ajax'a kiraladı

Telif hakkı Reuters Image caption Ryan Babel

Hollanda liginin köklü kulüplerinden Ajax, forvet hattındaki soruna çözüm bulmak amacıyla, Galatasaray'dan milli futbolcu Ryan Babel'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Böylece Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman'ın gözde oyuncularından Babel, 17 yaşında forma giydiği Ajax'a üçüncü kez altı aylığına yeniden geri dönmüş oldu.

Hollandalı oyuncunun Ajax'tan alacağı ücret konusunda açıklama yapılmadı.

Ajax Futbol Direktörü Marc Overmars, Babel'in imza töreni nedeniyle Perşembe günü başlayan Katar kampına gecikmeli olarak katılacak.

Babel'in ise Katar kampına katılmayacağı belirtildi.

63 kez milli oldu

Hollanda Milli Takımı formasını 63 kez giyen ve spor medyasına göre "ikinci baharını yaşayan" 33 yaşındaki Ryan Babel, 2004-2007 ve 2012-2103 yıllarında Amsterdam ekibinde forma giydi.

İngiltere Premier Ligi takımlarından Liverpool ile 2007 yılında sözleşme imzalayarak Hollanda'dan ayrılan Babel, Almanya'nın Hoffenheim takımının ardından 2012'de yeniden Ajax'a döndü,

Babel'in 16 maçta 4 gol kaydettiği, Frank de Boer'un yönetimindeki Ajax o sezonu Hollanda Şampiyonu olarak tamamladı.

Sonraki sezon Kasımpaşa'ya transfer olan Hollandalı futbolcu, sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Ain ve İspanya'nın Deportivo Coruna takımlarında da top koşturdu.

Başarılı perforformansı ile dikkatleri üzerine çeken Babel, Beşiktaş forması ile geçirdiği iki başarılı sezon sonrası İngiliz ekibi Fulham'a transfer oldu.

Telif hakkı Reuters Image caption Ryan Babel ve Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman

Babel, 2017 yılında yeniden Hollanda Milli Takım kadrosuna çağrıldı. Hollandalı futbolcu, sezon başında bu kez Galatasaray forması altında yeniden İstanbul'a döndü.

Quincy Promes ve David Neres'in sakatlığı medeniyle, hücum hatlarında sıkıntı yaşayan Ajax, bu eksiği Babel ile giderme kararı aldı. Hollanda liginde lider olan Amsterdam ekibi, bu sezon şampiyonluğu hedefliyor.

Ryan Babel, bu sezon Galatasaray forması ile çıktığı 15 maçta 5 gol atmıştı.

Dest 'güvenlik gerekçesiyle' Katar'dan ayrıldı

Bu arada Ajax'ın ABD kökenli oyuncusu Sergiño Dest, güvenlik gerekçesiyle takımı ile birlikte devre arası kampı için gittiği Katar'dan ayrıldı.

ABD Milli Takımı forması da giyen savunma oyuncusu, İran ile ABD arasındaki gerilim nedeniyle kendisini güvende hissetmediğini belirterek, Hollanda'ya geri dönmrk istedi.

Kulüp, Dest'in kaygısını haklı bularak oyuncuyu Amsterdam'a geri gönderdi.