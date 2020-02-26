Maria Sharapova 32 yaşında tenisi bıraktı

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Rus tenişsçi Maria Sharapova 32 yaşında tenisi bıraktığını açıkladı.

Maria Sharapova kararını Vogue ve Vanity Fair dergileri için kaleme aldığı yazıda kamuoyuna duyurdu.

Sharapova, özellikle omzundan geçirdiği sakatlıkların ardından, "vücudunun dikkatini dağıttığını" söyledi.

Kariyerinde tek kadınlarda 5 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Sharapova, dünya sıralamasında 373. sıraya kadar gerilemişti.

17 yaşında Wimbledon'ı kazandı

Sharapova ilk Grand Slam şampiyonluğunu 2004'te 17 yaşında Wimbledon Tenis Turnuvası'nı kazanarak elde etmişti.

Rus tenisçi 2012'de de Fransa Açık Tenis Turnuvası'nı kazanarak, ABD ve Avustralya açık dahil dört büyük tenis turnuvasının tamamını kazanmayı başaran kadın tenisçiler arasında girmişti.

Sharapova, 2016'da aldığı ve daha sonra 15 aya indirilen 2 yıllık doping cezasının ardından yeniden kortlara dönmüştü.

Anak bir türlü eski formunu yakalayamayan Rus tenisçi, katıldığı son üç Grand Slam turnuvasında da ilk turda elenmişti.

Halen profesyonel tenis kariyerlerini sürdüren ve tek kadınlarda Maria Sharapova'dan daha fazla Grand-Slam şampiyonluğu bulunan iki tenisçi var: Serena Williams ve Venus Williams.