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Arsenal Menajeri Mikel Arteta'nın koronavirüs testi pozitif çıktı. Arsenal'in İngiltere Premier Ligi'nde Cumartesi günü Brighton'la oynayacağı karşılaşma ertelendi.

37 yaşındaki Arteta, kendisini kötü hissetmesinin ardından koronavirus testi yaptırdığını, çıkan sonucun kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

Arteta, "Çalışmama izin verildiğinde görevime döneceğim" dedi.

Arsenal antrenman tesislerini kapattı. Yakın geçmişte Mikel Arteta'yla temas kuranlardan kendilerini karantinaya almaları istendi.

İngiltere Premier Ligi, 20 kulübü 'olağanüstü' toplantıya çağırdı

İngiltere Premier Ligi yönetimi Cuma günü 20 kulübün temsilcilerini "olağanüstü" toplantıya çağırdı.

Toplantıda, Premier Lig'de sezonun kalan maçlarıyla ilgili kararlar alınacak.

BBC Spor Servisi'nin edindiği bilgiye göre 20 kulüp de ortak bir strateji çerçevesinde hareket edilmesini istiyor ve ilk etapta hafta sonu oynanacak tüm maçların ertelenmesi de gündemde.

Daha önce Premier Lig'de hafta sonu karşılaşmaların oynanacağı ancak İngiltere hükümetinin gelecekte maçları süresiz ertelemeyi de değerlendirdiği bildirilmişti.

Premier Lig'de Çarşamba günü oynanması gereken Manchester City-Arsenal maçı da koronavirüs nedeniyle ertelenmişti.

Manchester City'nin savunma oyuncusu Benjamin Mendy'nin, ailesinden bir kişinin koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine kendisini tedbir amaçlı karantinaya aldığı açıklandı.

Leicester City'nin üç oyuncusu da halen karantina altında.

Spor dünyasında son gelişmeler

Koronavirüs nedeniyle Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), üyesi 55 federasyonun yetkililerini günü video konferansa çağırdı.

Avrupa'da son olarak Fransa Futbol Federasyonu da ülkedeki tüm karşılaşmaları süresiz erteledi.

ABD'de Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nden (NBA) sonra Ulusal Hokey Ligi (NFL) de tüm maçları süresiz erteleme kararı aldı. Ulusal Beyzbol Ligi (MBL) maçları da ilk etapta iki hafta ertelendi.

Formula 1'de yeni sezonun ilk yarışı olan Australya Grand Prix'si için de erteleme kararı çıktı.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık ayında ortaya çıkan ve Covid-19 adı verilen hastalığa yol açan koronavirüs, Antarktika hariç tüm kıtalara ve Türkiye dahil 120'den fazla ülkeye yayıldı.

11 Mart'ta Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsü "pandemi" (salgın) olarak sınıflandırdı.

İstatistik sitesi Worldometers'a göre 13 Mart Cuma günü itibarıyla dünya çapında koronavirüs görülenlerin sayısı 134 bini aştı, virüsün yol açtığı Covid-19 hastalığı yüzünden ölenlerin sayısı 5 bine yaklaştı.

İngiltere'de şu ana kadar Covid-19 hastalığı sonucu 10 kişi hayatını kaybetti. Ülkede bilinen vaka sayısı ise 590.