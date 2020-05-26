Telif hakkı Getty Images Image caption Joshua Kimmich'in attığı gol

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 28. haftanın merakla beklenen maçında Bayern Münih en yakın takipçisi Borussia Dortmund'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Böylece ligin bitimine altı maç kala iki takım arasındaki puan farkı yediye yükseldi.

Bayern Münih'e Borussia Dortmund karşısında galibiyeti getiren gol 43. dakikada Kimmich'den geldi.

Borussia Dortmund ikinci yarıda yıldızlarından İngiliz Jadon Sancho'yu da oyuna almasına karşın bir türlü istediği golü bulamadı.

Karşılaşmada topa daha fazla sahip olan takım yüzde 51'le Borussia Dortmund'du.

İki takım da kaleyi bulan beşer şut attı.

Bundesliga'da 28. haftanın sonunda Bayern Münih'in 64, Borussia Dortmund'un ise 57 puanı var.

Bayern Münih bu sezon da şampiyon olursa, lig kupasını üst üste sekizinci kez müzesine götürecek.